Hana otkrila zbog čega nje i Gorana nije bilo neko vrijeme: 'Odlučili smo se povući nakon drame'

Ljubav Hane Rodić (23) i Gorana Jurenca (40) planula je tijekom druge sezone showa 'Gospodin Savršeni', a unatoč javnom prekidu svoju su ljubav uspjeli obnoviti i svoj odnos učvrstiti. Hana i Goran trenutno odmaraju na Tajlandu, a fotografijama s odmora hvale se svojim brojnim pratiteljima na društvenim mrežama.

Iako su ranije oboje bili poprilično aktivni na društvenim mrežama proteklih mjeseci povukli su se i posvetili svojoj privatnosti, a zbog čega ih nije bilo Hana je pratiteljima otkrila odgovarajući na pitanja na svom Insta Storyju.

- Odlučili smo se povući nakon cijele one drame i posvetiti se nama jer nam je sve to bilo jako stresno. Smatrali smo da je to jako dobro za nas kako bi učvrstili našu vezu - napisala je Hana aludirajući na neugodnosti koje su imali s Goranovom bivšom djevojkom protiv koje su čak podnijeli kaznenu prijavu zbog uznemiravanja.Dodala je i kako su napokon dovršili uređenje stana u kojem žive u Berlinu.

Uz to Hana je bila posvećena i Goranovom oporavku koji je nedavno operiran. - Goran je imao operaciju bruha pa je oporavak trajao sve do sada - otkrila je Rodić.

Foto: instagram

Nakon što se oporavio Goran je odlučio promijeniti svoj imidž, a promjenom se odmah pohvalio na Instagramu. Fotografije nove, izblajhane frizure podijelio je na Instagram storyju, a je otkrio i kako su društvene mreže natrpane porukama pratitelja koji imaju podijeljeno mišljenje.

-Mogu shvatiti da se nekome ova promjena ne sviđa, ali ne mogu shvatiti zašto neki ljudi imaju potrebu slati ružne komentare. Možete izraziti svoje mišljenje, ali na pristojan način ili ću vas naučiti lekciju i blokirati. Imajte poštovanja prema drugima- rekao je bivši 'Gospodin Savršeni' u videima koje je podijelio na storyju.

Foto: Instagram

