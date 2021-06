Hamed Bangoura raznježio emotivnom objavom: 'Ti si moje posljednje čudo'

Nekadašnji televizijski voditelj i urednik, vlasnik jedne od najuspješnijih modnih agencija Hamed Bangoura svoj najnoviji, emotivni status na Facebooku posvetio je svojoj najmlađoj kćeri Hayi koja je u ponedjeljak proslavila svoj 17. rođendan.

"Vrijeme, vrijeme je jedini resurs koji ne znamo cijeniti, a nikako da osvijestimo kako je ujedno i jedini na čiju duljinu trajanja mi zapravo ne utječemo. Ova malena u naručju svoje sestre danas slavi 17 ti rođendan i za glavu je veća od svojih starijih sestara. Haya Bangoura, 17 ti je godina tek. Kud prije? Radost tog posebnog trenutka u kojem sam trebao saznati čeka li me još jedna djevojčica ili možda dječak, iznenađenje i sve što ide uz to "pokvario" mi je mladi doktor neposredno prije ulaska u rađaonu rekavši: "Hajdemo poroditi ovu prekrasnu i zdravu djevojčicu." Nisam znao da li da ga nokautiram ili da ga izljubim. Svega par sati nakon toga držao sam te na dlanu ruke i gledao u još jedno maleno čudo dugih nogu, pravilnih crta lica, punih usnica, ljubičasto i smežurano od napornog puta dolaska na ovaj svijet. Ti si moje posljednje u nizu od tri čuda kojima sam blagoslovljen i na kojem se zahvaljujem svakoga dana. Noćas kada smo u sitne sate puhali svijeće na torti, 17 godina kasnije i opet u čudu gledam moju krakatu, pametnu, lijepu i jako sarkastičnu mladu djevojku, kako je ušla u godinu prije punoljetnosti. Pitala si me sinoć nešto pa da ti odgovorim. Ponosan sam na tebe, na to kakva si osoba postala i kako te prije svega mama odgojila, a onda i ja pomalo. No, da se ne umisliš, tek sada ćemo te "nagaziti" da ispuniš sve svoje potencijale, jer 17 ti je godina tek, a potencijala koliko ti srce želi. Normalno, bez obzira na tvoje godine, ti si meni uvijek ovako mala iako te ni sestre ni mama, ni ja, više ne možemo nositi ovako na rukama. Sreće, zdravlja, ljubavi i dobro raspolaganje vremenom ti želim u kojem svakoga dana bar pola sata odvoji za mene starog i čangrizavog. Voli te tajo, vođa ekipa (bar si to umišljam)", našisao je Hamed u podužem statusu uz fotografiju.

Objava je oduševila njegove prijatelje na Facebooku, a u komentarima se javio i reporter Andrija Jarak koji je napisao: "Na svu sreću, ista je kao mama. Sretan rođendan, ljepotice".

Priča o ovoj skladnoj obitelji svima je dobro poznata, a započela je dok je njegova supruga Kristina Jakovac imala vrlo uspješnu manekensku karijeru. Par je ubrzo uvidio da je njihova ljubav prava te su si nakon osam godina veze odlučili reći 'da', prije nego se rodila Zara. Nakon Zare, dobili su još jednu kćer Hayu. Hamed iz prijašnje veze ima i kćer Nensi.

