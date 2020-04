Halid Bešlić razočaran: 'Kako ovdje umirovljenici žive, to nije normalno. To je tragedija za društvo'

Kao i svi njegovi vršnjaci, i naša pjevačka legenda Halid Bešlić (66) ove dane provodi u izolaciji, u kojoj mu društvo pravi supruga Sejda. Nedugo nakon prve promocije novog albuma “Trebević” izbila je epidemija koronavirusa, koja je i Halidu poremetila planove, ali, kako u svome stilu kaže, nema razloga za nezadovoljstvo. Putovanja i koncerti trenutačno mu ne nedostaju, ali se na pozornicu planira vratiti odmah nakon prestanka epidemije.

Halide, kako ste, je li vas poremetila ova epidemija?

Dobro sam, zdravlje je OK. Inače, baš sam bio ušao u avion za Njemačku i praktički se iz njega vratio kad je sve započelo. Sam sebi odredio sam izolaciju jer svakako nemam kamo sve i da hoću. U ova tri-četiri tjedna koliko ovo traje išao sam jednom-dvaput do banke i to je sve. Čitam knjige, novine i gledam televiziju.

Jeste li na svome imanju, tko vam pravi društvo?

Nisam, u stanu sam u gradu jer mi je ovdje nekako manje dosadno. Mogu priuštiti sebi što god mi zatreba, dok bi na imanju to išlo teže. Društvo mi prave supruga Sejda i knjige. Trenutačno čitam novo izdanje knjige Noela Malcolma “Kratka povijest Bosne”. U životu nisam puno pročitao pa sad to nadoknađujem (smijeh). Eto, došlo vrijeme da se malo nešto i pročita.

S obzirom na godine, a i na zdravlje, kako održavate kondiciju u zatvorenom prostoru?

Vozim sobni bicikl, uradim pokoji sklek i to je sve. Lagano i ništa pretjerano, ali moram reći da mi bicikl jako puno pomaže. I šetam po stanu tamo-ovamo. Supruga se brine oko ručka i zdrave prehrane, a djeca i unuci su u Njemačkoj.

Nedostaju li vam?

Jako. Srećom, ova tehnologija je uznapredovala pa se čujemo i vidimo preko računala i Vibera. To nam jako olakšava život. Komuniciramo s lakoćom kao da smo u kući. Šalju nam snimke da nam bude lakše.

Vama pjevačima i općenito glazbenicima teško pada ovo vrijeme jer nema nastupa i koncerata koji su u posljednje vrijeme glavni izvor prihoda. Kako se vi nosite s tim?

Mora se malo dublje zavući ruka u džep i posegnuti za zalihama jer novih prihoda nema. Ali, što je, tu je. Imam mirovinu, ali ja ne mogu živjeti od nje i to uopće ne shvaćam kao mirovinu. Imam benzinsku crpku i motel i s te strane sam materijalno osiguran.

A što savjetujete svojim mlađim kolegama koji još nisu situirani?

Da misle o starosti i ostavljaju ponešto sa strane, koliko se može, jer život jako brzo prođe. Ne mogu zamisliti da danas živim samo od mirovine, ne bih to mogao. Jer kako ovdje umirovljenici žive, to nije normalno. To je tragedija za ovo društvo. Zemlja koja nema dobar socijalni i mirovinski fond ne može biti dobra za svoje stanovnike. Ali ja sam, hvala Bogu, radio i stekao dobra primanja kako bih sebi osigurao normalan život i da ne moram ovisiti ni o kome.

Malo prije izbijanja ove epidemije promovirali ste novi album “Trebević”. Jeste li zadovoljni prvim reakcijama?

Dobro smo počeli, ali ovo nas je poremetilo, no moje pjesme inače žive na duge staze i tek za dvije godine to će biti ono pravo. Recimo, pjesmi “Romanija” već je peta godina, a tek sada je postala hit. Imam dobar album, to znam jer mi to govore moji prijatelji i dobri glazbeni znalci koji mi nikad nisu slagali i koji vole kvalitetnu glazbu. Da vam budem iskren, ja sam te pjesme skupljao pet-šest godina i to mora biti kvalitetno jer ništa nije rađeno na brzinu.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Na albumu ste okupili velika autorska imena poput Mirka Šenkovskog Geronima i Nenada Ninčevića. Kako je došlo do te suradnje?

Neno mi je napisao dvije pjesme. Upoznali smo se prije nekoliko godina i često se srećemo u Zagrebu. I tako jednom mi prilikom reče da ima jednu pjesmu o Sarajevu i da bi volio da je poslušam. Poslao mi je demo-snimku i rekoh mu: “Neno, ide ova pjesma sto posto”. Radilo se o pjesmi “Trebević”. Eto, ispalo je da je Splićanin napisao pjesmu o Sarajevu i Trebeviću. Nakon toga kaže: “Imam ja i još jednu za tebe koju voli moja kći”. “E, kad je tako”, kažem ja, “daj mi ti i tu pjesmu koju voli tvoja kći”, a to je bila pjesma “Hladno sunce”, koja je meni najbolja pjesma na albumu, ali to ne znači da će biti i najveći hit. Uz neke ranije snimke koje je uradio Geronimo, a koje nisu do sada bile objavljivane na albumu, i ove nove mislim da sam sklopio dobar CD.

Slijedi li turneja kad ova epidemija mine?

Koncertna promocija “Trebevića” zapravo je već bila počela nastupom u Düsseldorfu u Njemačkoj, odakle sam trebao ići za Kanadu. Sad je stanka i kad stane ovo, a stat će valjda, idemo dalje s koncertima i uobičajenim tempom.

Dakle, unatoč glasinama da se povlačite, Halid neće stati s koncertima dok ga god zdravlje služi?

Ma, naravno. Iako sam imao zamor materijala u sebi, shvatio sam da ne mogu bez pjesme i onda sam odustao od te priče. Pjevat ću dok budem živ i to je to.

Za kraj jedna poruka čitateljima?

Svako zlo za neko dobro. Što bi rekao moj prijatelj i menadžer Damir Ramljak Tigar, koji je sada konačno sa svojom obitelji, da nije vlastitu djecu poznavao do ove korone. Tek je sad, kaže, osjetio njihove vrline i osjećaje. Ljudi, okupite obitelj, družite se, čitajte knjige koje niste pročitali i uradite po kući što niste stigli. Izvucite nešto dobro i korisno iz svega ovoga.

