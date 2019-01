Halid Bešlić operiran u Münchenu: 'Vremenom se pogoršalo stanje'

Legendarni bosanskohercegovački pjevač Halid Bešlić prije nekoliko dana operiran je u Münchenu. Kako piše Dnevni Avaz, Halida je operirao profesor Milomir Ninković, Bosanac koji je danas jedan od vodećih svjetskih plastičnih kirurga.

- Podvrgnuo sam se rekonstruktivnoj operaciji nosa. Vremenom mi se pogoršalo disanje, a malo sam htio i estetski popraviti. Dogovorio sam se s profesorom Ninkovićem da to napravim u Münchenu. Loše sam disao i već mi je to počelo smetati. Malo smo mijenjali hrskavice, malo se i estetski promijenilo, ali je uglavnom bitno disanje. Odlučio sam da to uradim u siječnju, u mjesecu kad sam slobodan. I tako je i bilo - kazao je Bešlić za Dnevni Avaz.

Pjevač je problema s disanjem imao još od 2009. godine, kada je preživio prometnu nesreću. Operacija je trajala tri sata, a Bešlić je nakon nje pušten na kućnu njegu i već razmišlja o novim nastupima. Kazao je kako mu je najvažnije da se dobro odmori. Na pozornicu bi ponovno mogao krajem veljače, a nove velike koncerte ima u ožujku.

Bešlić je komentirao i video koji je na Instagramu podijelio Zlatan Ibrahimović. Švedski nogometaš bosanskog podrijetla oblačio se u svlačionici svog LA Galaxyja uz taktove Halidovog hita „Vraćam se majci u Bosnu“.

- Zlatana osobno ne znam, ali poznajem njegovog oca. Sa Zlatnom sam se čuo telefonom kad je igrao u Interu. Otac mu je koju godinu stariji od mene, pjevao je i on. U Švedskoj smo se nekoliko puta vidjeli kad je Zlatan još bio dijete. Simpatičan je Zlatan kako je on to fino složio, ima stila za zezanje - dodao je Halid.

