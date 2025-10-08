Halid Bešlić bio je prijatelj s fra Kristijanom Montinom, evo što ga je pjevač pitao par dana prije smrti

Halid Bešlić u sjećanjima mnogih neće ostati samo po svojim pjesmama, nego i po velikom srcu, Uvijek je bio spreman pomoći, tiho, bez potrebe za javnim isticanjem, a brojni humanitarni koncerti koje je održao svjedoče o njegovoj nesebičnosti i suosjećanju. O toj Halidovoj plemenitoj strani svjedoči i fra Kristijan Montina, voditelj Hrvatske katoličke župe u Wiesbadenu, koji se s poznatim pjevačem sprijateljio 2009. godine, nakon Halidove teške prometne nesreće u Sarajevu.

Kako prenosi Fenix magazin, te se godine poznati pjevač nakon operacije oporavljao u Aquareumalu u Fojnici, gdje ga je fra Kristijan prvi put posjetio. Njihovo poznanstvo ubrzo je preraslo u iskreno prijateljstvo te je Halid na vlastitu želju nakon rehabilitacije posjetio i Franjevački samostan u Fojnici. Fra Kristijan ističe kako je Halid pokazivao veliko zanimanje za franjevačku povijest. – Znao je mnogo, čak i o fra Anđelu Zvizdoviću, a posjetio je i njegov grob. Iskreno je volio bosanske franjevce – prisjetio se fra Kristijan.

– Prvu pjesmu nakon nesreće otpjevao je upravo u samostanu, sa mnom. Od tada smo postali jako bliski – dodaje.

Njihovo prijateljstvo trajalo je godinama. Povremeno su se čuli, a u posljednje vrijeme i češće. Posljednji razgovor vodili su svega nekoliko dana prije Halidove smrti. – Rekao mi je: „Bolan, jesi li šta proučio (pomolio)?“ Bio je raspoložen i vedar. Odgovorio sam mu da sam se uvijek molio za njega i da ću to nastaviti činiti. No, Gospodin ga je pozvao k sebi – rekao je fra Kristijan za Fenix-magazin. Dugogodišnje prijateljstvo s Halidom Bešlićem, kaže, ostat će mu trajno u sjećanju. – Bio je, prije svega, dobar i plemenit čovjek – zaključio je fra Kristijan Montina. Halid Bešlić preminuo je jučer u 72. godini. Mediji u Bosni i Hercegovini izvijestili su kako će se dženaza Halidu Bešliću klanjati u ponedjeljak u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, a istoga dana bit će ukop na groblju Bare. U 11 sati održat će se i komemoracija u Narodnom pozorištu Sarajevo.