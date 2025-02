Hackman je 30 godina mlađu suprugu upoznao u teretani, a iz glume se povukao 2004. godine

Gene Hackman, dvostruki dobitnik Oscara i njegova supruga Betsy Arakawa pronađeni su mrtvi u svojemu domu u Santa Feu. Glumac poznat po ulogama u filmovima poput "Francuska veza" i "Superman" povukao se iz glume 2004. godine. Iako je njegova karijera bila javna, Hackman je svoj privatni život, uključujući brakove i obitelj, držao podalje od očiju javnosti.

Hackmanov prvi brak s Faye Maltese trajao je trideset godina, od 1956. do 1986. Upoznali su se dok je Hackman još bio u vojsci, a Maltese je radila kao tajnica. Tijekom braka dobili su troje djece: sina Christophera Allena te kćeri Elizabeth Jean i Leslie Anne. Hackman je otvoreno govorio o izazovima balansiranja obiteljskog života i zahtjevne glumačke karijere, priznajući da je često bio odsutan zbog snimanja. U intervjuu za New York Times izjavio je: "Kao glumac postajete vrlo sebični. Iako sam imao obitelj, prihvaćao sam poslove koji bi nas razdvajali na tri ili četiri mjeseca." Ta razdvojenost, uz iskušenja slave i novca, na kraju je dovela do razvoda. Hackman je, međutim, naglasio da razlog razvoda nije bila mlađa žena, već postupno udaljavanje njega i Faye.

Hackman je također priznao da je slava imala utjecaj na njegovu djecu. U intervjuu za Irish Independent, rekao je: "Teško je biti sin ili kći slavne osobe. Nisam uvijek mogao biti kod kuće s njima dok su odrastali, a onda, živeći u Kaliforniji, moj uspjeh im je uvijek visio nad glavama." Njegova djeca su ga, prema njegovim riječima, potaknula da odustane od režije i nastavi s glumom, shvaćajući da režija nije najbolja opcija za njega u tom trenutku.

Nakon razvoda od Faye Maltese, Hackman je upoznao svoju drugu suprugu Betsy Arakawu krajem 80-ih. Upoznali su se u teretani u Kaliforniji, gdje je Arakawa radila honorarno dok je gradila karijeru klasične pijanistice. Arakawa je rođena na Havajima, a razlika u godinama između nje i Hackmana iznosi 31 godinu. Unatoč tome, vjenčali su se 1991. godine.

Par se preselio u Santa Fe, Novi Meksiko, gdje su zajedno dizajnirali svoj dom, spajajući pueblo i kolonijalni stil Novog Meksika sa španjolskim barokom. Njihov dom je čak bio predstavljen u časopisu Architectural Digest 1990. godine. U Santa Feu, Hackman i Arakawa živjeli su povučenim životom, daleko od hollywoodskog glamura. Hackman je u nekoliko navrata istaknuo kako im život u Santa Feu omogućuje da žive vlastitim životom, bez pritiska medija i znatiželjnih pogleda. Betsy je nastavila njegovati svoju strast prema klasičnoj glazbi, a par je bio poznat po svojoj podršci lokalnoj umjetničkoj zajednici. Često su posjećivali koncerte i kulturna događanja u Santa Feu, a Arakawa je ponekad i sama nastupala.

Nakon povlačenja iz glume, Hackman se posvetio pisanju. Objavio je nekoliko romana, uključujući i one u koautorstvu s podvodnim arheologom Danielom Lenihanom. Također je uživao u slikanju i provodio je vrijeme sa svojom suprugom. People Magazine navodi kako je par imao redovite "spojeve" svakog petka, kada su gledali filmove.