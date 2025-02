Sve o spektaklu! Večeras je prvo polufinale Dore, a evo tko nastupa i što nas očekuje

Dora 2025., hrvatski izbor za predstavnika na Euroviziji, održava se ovaj tjedan, a sve počinje prvom polufinalnom večeri koja je zakazana za četvrtak, odnosno večeras. Prvo polufinale donijet će nastupe 12 izvođača, a osam najboljih ide dalje. S obzirom na to da nas večeras očekuje spektakl donosimo sve detalje koje morate znati.

Naime, Dora 2025. godine se održava u Opatiji, a sastoji se od dva polufinala i finala. Drugo polufinale zakazano je za petak, a finale je na rasporedu u nedjelju. Eurovizija se ove godine održava u švicarskom Baselu, a Hrvatska će do kraja tjedna izabrati svog predstavnika.

U srijedu su na službenoj ceremoniji počeli 'Glazbeni dani HRT-a - DORA 2025.', a večeras će se održati i prva polufinalna večer. Nakon toga, u petak, slijedi druga polufinalna večer, a finale će biti u nedjelju, kada ćemo saznati tko će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu ove godine u švicarskom Baselu. U finalu Dore nastupit će 16 izvođača, a cijeli prijenos možete pratiti na Prvom programu HRT-a. Svake večeri show počinje u 20:15.

Što se tiče prvog polufinala, ove pjesme ćemo čuti večeras: Matt Shaft – Welcome to the Circus, Jelena Radan – Salut, NIPPLEPEOPLE – ZNAK, SWINGERS – FUL KUL, Martha May – Running To The Light, LELEK – The Soul of My Soul, Teenah – Aurora, IVXN – Monopol, Marko Tolja – Through the Dark, Magazin – AaAaA, Natalli – Dom si srcu mom i EoT – Bye Bye Bye. O prolasku u finale odlučuje isključivo publika i to televotingom.

Valja istaknuti i da su voditelji Dore ove godine obožavani voditelji - Duško Ćurlić i Barbara Kolar. U tim ulogama su bili više puta tijekom godina, ali s drugim suvoditeljima.

