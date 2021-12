Gubitak od gotovo 70 kg donio mu je pobjedu, a evo kako je izgledao na samom početku 'Života na vagi'

Ni godinu dana nakon finalnog vaganja kandidata showa Život na vagi, pobjednik Matej Petrović (27) ne može zaboraviti koliko mu je taj show promijenio život.

Naime, u njega je ušao sa 152 kilograma, a izašao s 84,1 kilogram.

Foto: RTL

A finalnog vaganja prisjetio se i na svojim društvenim mrežama. Objavio je fotografiju s finala na kojoj pozira s trenerom Edino Mehmedovićem za kojem je često isticao da je najzaslužniji za njegov put do gubitka kilograma.

Foto: Screenshot

"Prije točno godinu dana dobio sam priliku i odlučio sam je maksimalno iskoristiti. Trud se isplatio, ali svakodnevna borba još uvijek traje", napisao je na svog Facebook profilu uz video njegovog profila iz showa.

Emotivna je bila i voditeljica Marijana Batinić koja je također na svom storyju objavila fotografiju s finala s pobjednikom Matejem.

"Prije godinu dana...", napisala je pored zajedničke fotke.

Osim fizičkog izgleda, show mu je promijenio i ljubavni život. Naime, od samoga početka šuškalo se kako se Matej, zvan Bubi, zaljubio u asistenticu producenta showa Anju Glavaš, ali on to nije htio komentirati niti potvrditi sve do prošlog Božića kada je objavio prvu zajedničku fotografiju s Anjom na Instagramu. Sretni par vjenčao se ove godine u kolovozu.

Glavna motivacija za ulazak u show bila mu je strah za budućnost, a prvenstveno ga je brinulo vlastito zdravlje. Matej je 10 godina bio rukometni golman, ali se zbog pretjerane tjelesne težine prestao baviti omiljenim sportom. Iz rodnog Đurđevca se zbog posla preselio u Njemačku gdje je i nagomilao kilograme, prvenstveno zbog depresije i nostalgije koju je osjećao zbog preseljenja u inozemstvo.

-Trenutna kvaliteta života mi je posao- krevet- hrana. Htio bi se aktivirati i vratiti kakav sam bio kad sam se bavio sportom i uživao u svojem život- rekao je prije ulaska u show, a naglasio je i kako bi jednoga dana želio biti sretan i zadovoljan otac i suprug koji živi u Hrvatskoj.

