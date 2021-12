Neda Ukraden (71) na snimanje stigla u pripijenom kombinezonu i zasjenila upola mlađe kolegice

Pjevačica Neda Ukraden (71) ponovno je oduševila izdanjem koje je naglasilo njezinu odličnu liniju i zasjenila sve prisutne. Neda se na snimanju novogodišnjeg programa u Beogradu pojavila u uskom, crnom kombinezonu, a u drugi plan uspjela je baciti i puno mlađe kolegice te tako opravdala titulu najseksi bake Balkana.

Neda ima fantastičnu figuru, a za svoj izgled redovito dobiva komplimente pratitelja na društvenim mrežama. Pjevačica je priznala da tijekom korone i lockdowna nije previše pazila na prehranu što se odrazilo na njezino liniju. Priznala je kako se udebljala četiri kilograma i sada je odlučila riješiti ih se i otkrila je kako je to postigla.

Foto: M.M. 07, December, 2021, Belgrade - Recording of the Grand New Year's program for TV Prva. Neda Ukraden. Photo: M.M./ATAImages 07, decembar, 2021, Belgrade - Snimanje Grand novogodisnjeg programa za TV Prvu. Photo: M.M./ATAImages

- Odlučila sam kilograme izgubiti uz pomoć liposukcijske dijete. Svaka četiri sata sam pila zdrave napitke i najčešće sam jela meso i dosta salate. Volim pripremati ribu, pa je i ona često na mom meniju. Nisam netko tko inače previše jede, pa mi ovaj način prehrane nije teško pao. Za kratko vrijeme sam izgubila četiri kilograma i sada sam potpuno zadovoljna svojim izgledom- otkrila je Neda u jednom intervjuu.

Iako inače ne priča često o privatnom životu, Neda je gostujući u jednoj televizijskoj emisiji otvoreno pričala kako je u jednoj ljubavnoj vezi skoro završila kao žrtva nasilja.

- Bilo je pokušaja da me udari, doduše, opravdavalo se to većom količinom alkohola. A što ga je izazvalo? Pa ljubomora i vlastita taština. Osjetio se ugroženim, mislio je da pravim budalu od njega, da ga varam ili da gledam nekog drugog muškarca - rekla je pjevačica u emisiji. Kazala je kako opravdavanje partnera za takvo ponašanje nikada ne smije biti opcija.

VIDEO: Božidar, koji je napravio bijesnu scenu u 'Večeri za 5', pojavit će se i u novom showu