Grupa Vatra u dvorcu snimila novi spot, u glavnoj ulozi zablistala naša poznata glumica

Zaštićeni dvorac Janković u Suhopolju, nadomak Virovitici, koji je prije samo tri godine bio ruševina, a danas je netom obnovljeno reprezentativno zdanje, bio je kulisa za novi spot popularne grupe Vatra. Spot je snimljen u jednom kadru za pjesmu "Vidi kako se smiješ", koja je i najava njihova trećeg studijskog albuma. Frontmen Vatre Ivan Dečak, inače, rodom je Virovitičanin.

U jednom kadru

- Redatelj Filip Gržinčić iz Rijeke, s kojim smo radili i prošli spot za "Carstvo sunca", došao je na ideju da snimimo spot u jednom kadru i ponudio nam da to odradimo u vili u Opatiji. Ja sam pak imao sreću da sam prije mjesec dana sa svojim klincima posjetio dvorac u Suhopolju, koji nas je baš fascinirao. Poslao sam Filipu snimke i fotografije dvorca i on se oduševio. Iako mu je supruga trebala roditi svaki čas, sjeo je u automobil i došao u Viroviticu, zajedno s glumicom Helenom Minić Matanić, koja i nosi taj videospot. Gotovo dva dana radili smo probe zato što je spot sniman u jednome kadru. Dakle, kad spot krene, do kraja nema rezanja kadra. Moram se pohvaliti da smo, nakon dva dana proba, doslovce u dahu, već u prvom pokušaju snimili videospot. Zahvalan sam na podršci našoj lokalnoj ekipi, iako ne živim tamo već 20-ak godina, uvijek imaju razumijevanja za nas, od samoga početka - ponosan je Dečak.

Foto: Promo

Dvorac Janković zaštićeni je spomenik kulture iz sredine 18. stoljeća, a u posljednji je čas spašen od propadanja, uz pomoć gotovo 40 milijuna kuna koje je Virovitičko-podravska županija povukla iz EU. Stvoren je tako centar za posjetitelje s 15 soba. Plemićka obitelj Janković ostala je na ovome imanju do 30-ih godina prošloga stoljeća, a fascinantno je zdanje tijekom svoje bogate povijesti bilo i dom za djecu koja su u Drugom svjetskom ratu ostala bez roditelja i škola, a spavali su u njemu i sezonci iz Bosne koji su za Jugoslavije kopali repu na okolnim poljima. Dvaput je gorio i 90-ih je već bio potpuno devastiran. Kako se obnovljeni dvorac uklopio u novi spot i singl "Vidi kako se smiješ", vidjet ćemo premijerno 5. ožujka. Optimistična je to pjesma koja, kaže Dečak, donosi dah optimizma, sreće i vedrog razdoblja, "jer svima nam je već dosta sivila koje traje godinu dana."

- Ta pjesma moja je osobna želja da pandemija završi i da krenemo u normalan život. Trećim singlom "Vidi kako se smiješ" držim palčeve sebi i svima nama da ova situacija konačno završi i da ponovno počnemo normalno živjeti, ići na koncerte, utakmice, u kazališta, na druženja s našim prijateljima, na trgove naših gradova, terase kafića, restorana... - kaže on.

Koncertne aktivnosti

Za glazbenike je posljednja godina bila izuzetno teško razdoblje. - Preko noći nam je oduzeta mogućnost koncertnih aktivnosti, ali, kako ja nisam isključivo izvođač, nego sam i autor naših pjesama, ova mi je nesreća u jednu ruku i sreća jer sam bio, htio ili ne, u izolaciji. I inače mi, kad pišem, treba izolacija, a sad sam je imao napretek, tako da sam pisao i skladao više nego ikad. Toliko sam skladao da sam paralelno radio i za Vatru i za Massima. Njemu sam napisao prvi singl koji najavljuje njegov novi album "Mali krug velikih ljudi", koji je, na moje veliko zadovoljstvo i sreću, poharao radiopostaje, a, još važnije, i ušao u srca mnogih ljudi. Nekako je prepoznat kao optimistična himna ovoga vremena jer, ako imaš oko sebe jedan mali krug bitnih, velikih ljudi, onda s njima stvarno možeš proći kroza sve nedaće - ističe.