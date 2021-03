Ivan Pažanin otvara restoran: 'Nadam se da će sezona biti dobra i da će nas vratiti gdje turistički pripadamo'

Popuštanje epidemioloških mjera koje su prvog dana ožujka stupile na snagu s oduševljenjem su dočekali ugostitelji, a sudeći prema gužvama na terasama postupnom otvaranju ugostiteljskih objekata nakon tri mjeseca razveselili su se i brojni Hrvati. Sve to ide u prilog našem poznatom chefu Ivanu Pažaninu koji se odvažio na novi poslovni pothvat. U središtu Splita poznati kuhar, kojeg trenutno gledamo u žiriju kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' na RTL-u, uskoro otvara svoj restoran.

Visoka razina

– Sad je na red došao ozbiljan dalmatinski street food koji želim podignuti na visoku razinu ne samo hrane nego i vina, piva, koktela, a obavezno popraćeno glazbenim ambijentom. Unutar svega bit će i mali shop, gdje će se prodavati tjestenina, sirevi, maslinovo ulje… To je koncept u kojem je sve smišljeno s puno emocije i ljubavi, a ukomponirano i s Dioklecijanovim kamenom – govori nam Pažanin. Svjestan je da je trenutačno situacija svima jako teška, no ističe da je pravi izazov upravo u ovim teškim vremenima na bilo koji način plivati i donekle održavati poslovni segment kao i motivaciju za dalje.

– Bez kuhinje i bez ljudi to nisam ja. Sama pomisao na otvaranje objekta čini me živim, sretnim i motiviranim. Treba naći snage i biti optimist te gledati u svjetliju budućnost, bez toga nema napretka. Vjerujem da će ova sezona biti dobra i da će nas vratiti tamo gdje turistički pripadamo. Vjerujem da će biti gostiju, a najviše se radujem domaćim gostima – naglašava poznati splitski chef, koji će svojim gostima nuditi mediteranske specijalitete. – Bit će to jedan laganiji, opušteniji pristup, stvaranje ozbiljnog uličnog momenta Dalmacije u hrani – kaže Pažanin i dodaje da je prostor već spreman, ali i osoblje. – Kostur kvalitetnog osoblja mora biti odmah na početku, ovisno od obujmu posla naknadno ćemo zapošljavati još ljudi, vjerujem da će biti dosta zaposlenih i da će biti svi sretni zbog ponovnog rada – govori. A kad se u Splitu sve zahukta, želja mu je isti tip restorana otvoriti i u našoj metropoli.

Foto: RTL

Sretan i optimističan

– Često sam u Zagrebu što me jednako čini sretnim, nadam se jednog dana da ću svoj dalmatinski štih prezentirati i pružiti Zagrepčanima i svima koji gravitiraju tom području. Još jedna jaka motivacija za budućnost i pogled u bolje sutra. Moramo vjerovati svi zajedno da ovoj pandemiji dolazi kraj i da se vraćamo jači neko ikad – optimističan je omiljeni splitski kuhar, koji uz projekt svog restorana priprema i posebnu gastronomsku emisiju 'Guštan' koja će se od ovog četvrtka prikazivati na online platformi RTLplay. – Vjerujem da će emisija biti jako zabavna jer neće biti riječ samo o kuhanju. U svom domu u Splitu ugostio sam drage ljude kako bih im pripremio jela, ali ujedno educirao i njih i publiku koja će to gledati. Osim kuhanja, tu je i element odlaska po namirnice na splitsku peškariju i u razne trgovine - priča Pažanin kojem će u goste, između ostalih, doći i Jelena Rozga, Tonči Huljić, Zorica Kondža i njezin suprug Joško Banov, Željka Klemenčić, njegovi roditelji…

Uz snimanje nove emisije Pažanin uživa radeći na u showu “Tri, dva, jedan – kuhaj!”, a posebno ga veseli kulinarska kvaliteta trenutačnih kandidata. – Moram priznati da su jako dobri. Ljestvica je uvijek visoko podignuta, ali zahvaljujući koroni vidi se velik samouki kuharski uzlet. U startu emisije vidi se velik amaterski napredak svih kandidata, što nama daje poticaj da sve podignemo gotovo pa na profesionalnu razinu – naglašava Pažanin i dodaje da ima favorita koji će se pojaviti tek pri kraju sezone. – Ipak mi treba malo dulje upoznavanje, ali i da vidim praksu samih kandidata kako bih mogao izdvojiti najboljeg – iskren je omiljeni splitski kuhar.