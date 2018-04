Grupa Buđenje otvara koncert Simple Mindsa na Žnjanu

Četverosatni glazbeni spektakl i vrhunska produkcija očekuje nas na povijesnom koncertu Žnjan za sve, zakazanom za 5. svibnja.

Grad Split i tvrtka MPG Live dovode kultne Simple Mindse, koji će izvesti svoje planetarne hitove Don't You, Alive And Kicking, Belfast Child, All the Things She Said, Love Song, Let There Be Love te Waterfront,kao i one s najnovijeg albuma Walk Between Worlds pred 20 000 obožavatelja, koliko ih, prema najavama, očekuju organizatori ovog besplatnog koncerta. Škotske će legende ovim nastupom otvoriti veliku ljetnu turneju, a na pozornici će im se pridružiti i domaći pop rock bend Buđenje koji će, nakon pulskog koncerta Stinga, ponovo zasvirati uz svjetske glazbene velikane.

Prošlu će godinu Buđenje posebno pamtiti. Osim odličnih hitova, pjesme Samo ti samo ja koja je poharala sve domaće top liste i Budi moja, dečki su nastupili kao predgrupa velikanu svjetske glazbene scene Stingu u Puli, a dobili su i iznimno priznanje Hrvatske diskografske udruge koja ih je proglasila Grupom godine u 2017. godini. A trenutak za svirku na Žnjanu ne može biti bolji jer su trenutno u eteru s obradom Dina Dvornika Misliš da sam blesav te će tako s pozornice moći podsjetiti na tog splitskog kralja funka i njegovo desetogodišnje izbivanje s ove planete.

“Stvarno nas krenulo s gostovanjem velikim izvođačima u zadnje vrijeme. Od ponovnog starta Buđenja u zadnjih nekoliko godina, priželjkivao sam predstavljanje na velikim pozornicama, a upravo se to događa. Kao Dalmatinac, ponosan sam i iznimno mi je drago što ćemo biti među prvim izvođačima na Žnjanu kao dio priče koja će Split sustavno pretvarati u svjetsku destinaciju, a sve to vizijom i progresivnošću sjajnog splitskog gradonačelnika. Nadam se dobroj zabavi na Žnjanu, ali i u cijelom Splitu na fešti Svetog Duje“, izjavio je Darko Bakić, pjevač grupe Buđenje, ususret nastupu u Split.

Hrvatski pop rock sastav Buđenje svoju karijeru na domaćoj glazbenoj sceni gradi već više od šesnaest godina. Darko Bakić, frontmen sastava te glavni autor glazbe i tekstova, osnovao je bend s grupom prijatelja za vrijeme studiranja u Zagrebu. Buđenje je danas jedan od najatraktivnijih hrvatskih koncertnih bendova, a svojim hitovima Samo ti, samo ja, Budi moja, Ljubav nema pravila, Nije to Ljubav, Ne govori više i Oprostija bi sve oduševljavaju sve one koji vole kvalitetnu pop rock glazbu. Bend potpisuje četiri studijskih albuma, ali i jedan live album sa svog samostalnog koncerta u kazalištu Kerempuh. Članovi benda su Darko Bakić (vokal, gitara), Vedran Baotić (gitara), Josip Radić (bas) te Marko Duvnjak (bubnjevi).

Koncert pod nazivom Žnjan za sve, održava se u čast blagdana Svetog Duje i Dana grada, a bit će ovo prvo veliko događanje na plaži koja će uskoro dobiti novo i moderno ruho te brojne atraktivne sadržaje. Prošli su tjedan u prodaju puštene VIP I Golden Circle ulaznice, a prodano je više od 60 posto kapaciteta. VIP ulaznice prodaju se po cijeni od 399 kuna do 30. travnja, kada će cijena porasti na 499 kuna, a omogućuju ulaz u posebni prostor na povišenom dijelu u kojem je moguće naručiti piće, ima poseban ulaz u WC. Ulaznice za Golden Circle omogućuju boravak u takozvanom fan pitu smještenom odmah uz pozornicu, a u prodaji su po cijeni od 160 kuna.