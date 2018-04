‘Humor je najbolji lijek, tako misli i moja Danijela!’

Omiljeni glazbenik svih generacija Petar Grašo otkriva što publika može očekivati na njegovim koncertima u Varaždinu koji će se održati iduće subote i u Osijeku 5. svibnja te što se krije iza njegovih velikih hitova koje niže posljednjih nekoliko godina: “Uvik isti”, “Zlato moje”, “Ako te pitaju”...

Pripremate li za svaki ovaj nastup neko posebno iznenađenje?

U tijeku je dvoranska turneja, nakon zagrebačke Arene svirali smo u Rijeci i Zadru, a sada i za Varaždin i Osijek spremamo program koji je presjek hitova koji su ovih 20 godina obilježili neke trenutke mojeg života i moje publike. Bit će to “greatest hits night”. Riječ je o pjesmama koje svi pjevaju; “Moje Zlato” i “Uvik isti”, “Volim i postojim”, “Tko nam brani”. Najvažnije mi je da ljudi izađu sretni nakon koncerta.

Prošli tjedan održali ste veliki koncert u Zadru. Koji vam je trenutak bio najemotivniji na tom nastupu?

Imam nevjerojatnu sreću da moju glazbu slušaju i moji vršnjaci, njihovi roditelji, ali i njihova djeca. Tako sam u Zadru uživao gledajući u publici sve tri generacije. Veliki je to kompliment glazbeniku poput mene jer to znači da naša ljubav uistinu traje više od 20 godina. Za Zadar me vežu brojne uspomene, naime moj je djed iz zadarskog zaleđa pa se oduvijek osjećam dijelom tog grada.

Na koje vaše nove pjesme publika oduševljeno reagira i, kad ste ih snimili, jeste li odmah znali da će biti hit?

Trenutačno se najveći vrisak može čuti na aktualnu pjesmu “Ako te pitaju”, ali i ostale su pjesme dobro prihvaćene. Vjerovao sam u nju kada smo je stvarali, ali nikad nema garancije da će neka pjesma biti hit. No jedna je stvar ključna – moram je osjetiti iz prve. Kad mi ju je Tonči izveo samo uz klavir, već mi je tada zvučala dobro i znao sam da smo na pravom putu, imala je u sebi tu neku čaroliju.

Jedan ste od rijetkih naših izvođača koji su imali šest godina stanke u karijeri, a da vas je publika željno iščekivala na pozornici.

Sve je zapravo bio splet okolnosti, i odlazak i povratak. Spontano su se dogodili sada već veliki hitovi “Uvik isti” i “Moje zlato”, koje su ljudi od prvog takta prigrlili punog srca, a i u ovih 20 godina nakupilo se pjesama koje su ostavile trag i ljudi ih i danas s jednakim guštom pjevaju.

Našalili ste se na koncertu u Areni da ste pozvali Danijelu da vam pjeva na koncertu kako ne biste imali problema kod kuće. Mislite li da je humor lijek za sve?

Apsolutno, humor je najbolji mogući lijek za sve i tako misli moja cijela obitelj. Sva sreća da je i Danijela takvog duha.