Grubnić opet gol, a komentari ne prestaju stizati: 'Da mi je muž tako zgodan ne bih silazila s njega'

Stilist koji je zaplesao u "Plesu sa zvijezdama" i čak šest puta išao u dvoboj Marko Grubnić danas je zapalio internet golišavim fotografijama iz teretane.

- Trener Darko: Da sam ja na tvom mjestu, ja bih stalno trenirao bez majice... Ja: A da sam ja na tvom mjestu, ja bih mene... slikao s fotićem, a ne tim tvojim telefonom, zamisli tek tu sliku... A ne ovako loše rezolucije, još će ljudi pomisliti da je photoshop…- napisao je Grubnić ispod fotografije na kojima ima pločice s kojima bi se svatko htio pohvaliti.

Foto: Instagram screenshot

U komentiranje se uključila i Ella Dvornik koja nema naviku odlaska u teretanu.

- Da sam ja na tvom mjestu, išla bi u teretanu,al posto nisam sjedim i jedem čokoladu i zamišljam kako ću iduće ljeti krenuti - našalila se influencerica koja je zapjevala ove sezone u "Zvijezde pjevaju".

Ipak jedan komentar je pobjedio među svim komplimentima.

- Marko, da mi je muž tako zgodan, silazila ne bi s njega - oduševljeno je komentirala pratiteljica sliku.

Iako nikada nije imao problema s kilogramima, u prošlosti nije bio zadovoljan svojom građom pa se odlučio prihvatiti treninga u teretani i ponekad se hvali rezultatima na društvenim mrežama.

Da ga prate i zavide mu pripadnici grubljeg spola, Grubnić se ne liši to pokazati javno.

Foto: Instagram screenshot

- Da se ne lažemo. Nikad nisam bio s dečkom. Nekako mi to ne znam. Al' tebe, Christiana Ronalda, Justina Biebera volim zamišljat gole. Možda bolesno, ne znam možda normalno, al strašno me pali to - napisao je vjerni pratitelj, a Grubnić je to odlučio shvatiti kao kompliment.