Grdović komentirao napade na pobjednika Dore: 'Nije u redu to što mu rade, to je jako teško za svaku osobu'

Marko Bošnjak otvorio je ove nedjelje emisiju "Tvoje lice zvuči poznato" utjelovivši Mladena Grdovića, a njegovu izvedbu pjesme 'Ćaćine riči' Mario Roth je prokomentirao riječima: „Drago mi je da smo emisiju otvorili ovom pjesmom jer nema ništa ljepše od hrvatske zabavne glazbe, od prave dalmatinske pisme!“ Pjevač Mladen Grdović ne gleda često televiziju i to je jedini razlog zašto nije pratio Markov nastup i to kako je izveo njegovu pjesmu "Ćaćine riči" u poznatom showu Nove TV. Ali Grdović je zato jako dobro upoznat s Bošnjakovom karijerom te njegovom pobjedom na Dori s pjesmom "Poison cake".

- Meni je imao dobar nastup na Dori. Mali će na Eurosongu prosperirati jer je gej! I mogao bi uspjeti u Europi. Iako sumnjam da će postići bolji uspjeh od našeg drugog Marka, odnosno Baby Lasagne. Želim mu svu sreću. Nije u redu to što mu rade sad, svi ti negativni komentari, to je jako teško za svaku osobu, ja sam svašta prošao u životu, vjerujte to nije lako. Ne treba to raditi, da ga toliko gade. On je pokazao jedan svoj imidž u ovom 21. stoljeću koje bi trebalo biti moderno - komentirao je Grdović za Slobodnu Dalmaciju našeg ovogodišnjeg predstavnika na Euroviziji i dodao je kako nema ništa protiv homoseksualaca. - Ja sam vam staromodno, patrijarhalno odgojen. Običan čovjek. Volim da je žena s muškarcem, muškarac sa ženom. Ali čujte, svatko ima pravo na svoje seksualno opredjeljenje - kaže pjevač.

Pobjednik Dore Marko Bošnjak je gostovao ovaj tjedan u RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić koja je u emisiji rekla da je užasnuta primitivizmom na društvenim mrežama i uvredama na račun njegove seksualne orijentacije. - Ja sam ponosan na to što jesam. Mislim da je jako puno ljudi u Hrvatskoj i dalje primitivno i imaju uska shvaćanja svijeta. Ne zamjeram im i mislim da se opet trebaju referirati na tu kršćansku ljubav koju promoviraju i protiv koje se bore. Dosta su kontradiktorni, cijela ta hajka je puna paradoksa. Postalo mi je zabavno u svemu tome. Ja sam svjestan gdje mi živimo i kakvo je to okruženje. Ne čudi me, ali mi je u jednu ruku žalosno da sam ja morao biti taj prvi koji je preuzeo teret na sebe. Ponavljam, ponosan sam na to što jesam i želim to otvoreno živjeti i ne skrivati se. To je nešto na što želim staviti fokus jer nema potrebe da živimo život neiskreno. Treba živjeti punim plućima i autentično, kazao je Marko Bošnjak u RTL Direktu.

