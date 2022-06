Grdović došao mirno na koncert, organizatori napravili incident i vikali: 'Nosi se ti i instrumenti'

Zadarski pjevač Mladen Grdović sinoć je nastupio na zagrebačkom Bundeku u sklopu festivala vatrometa. Bio je to njegov drugi nastup nakon neslavnog pada u Sloveniji koji se proširio društvenim mrežama. Grdović je ovog puta na pozornicu stigao mirno i staloženo, a tisuće obožavatelja uživale su u njegovim najvećim hitovima. No, ni ovog puta incident ga nije zaobišao. Naime, prema pisanju 24 sata Grdović je besprijekorno odradio nastup dok su se organizatori svađali i naposljetku ga čak i izvrijeđali. Sve je kulminiralo nakon što je nestalo struje.

- Mikrofon se stalno gasio, štekao i slično. Organizatori su se prepirali oko toga i onda je do njih došao Grdović pokušao smiriti situaciju. Oni su mu počeli vikati 'cigane nosi svoje instrumente i odi ća', a on im je na to rekao da nije krpa da se tako ponašaju prema njemu - ispričao je čitatelj.

Incident je trajao 15-ak minuta, a Grdović je potom otpjevao još jednu pjesmu vidno uznemiren i nakon toga završio nastup.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL 18.6.2022., Zagreb - Koncert Mladena Grdovica u sklopu festivala vatrometa na Bundeku. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Podsjetimo, Grdović je nedavno svoj koncert u Sloveniji završio jako brzo. Naime, neko vrijeme je teturao na pozornici i pokušao je ravnotežu održati tražeći oslonac u stalku za mikrofon, ali nije mu uspjelo i na kraju je pao na pod. Pokušao je nastaviti pjevati, ali su ga zaštitari uskoro odnijeli s pozornice. Pjevač je potom imao nastup u Kloštru Podravskom, povodom Dana općine i tijekom nastupa osvrnuo se na svoj pad na pozornici u Sloveniji i rekao je kako i nogometaši i svi ostali stalno padaju. Grdović je poručio publici da je živ i zdrav i da je ‘neuništiv ko vanzemaljac’. Dok je to govorio publici malo se zabunio i najprije je pozdravio publiku u Kaštel Podravskom, a onda se ispravio ovako: Ja znam da vi svi iz Kloštra Podravskog volite u Zadar na more….

Nedugo nakon što su ga zaštitari odnijeli s pozornice jer je očito popio koju čašicu alkohola previše, zadarski pjevač obratio se obožavateljima i na društvenim mrežama.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL 18.6.2022., Zagreb - Koncert Mladena Grdovica u sklopu festivala vatrometa na Bundeku. Photo: Neva Zganec/PIXSELL - Hvala svima na potpori. Ne zamjeram nikome, u ovom slučaju preuzimam sve na sebe. Iza mene je 40 godina karijere. Dvadesetak puta Amerike, Australije, godinama sam odrađivao 200 koncerata godišnje. Jednom su pitali Micka Jaggera zašto je pao na sceni u Chicagu, a on je sa smiješkom odgovorio: "Pa nisam jedan put pao." Idemo u nove pobjede. Voli vas Grdović - kazao je tada Grdović.

