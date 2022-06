Ecija Ivušić ogolila dušu prije svadbe: 'Govorili su mi da sam osjetljiva i da takvima nije mjesto na vrhu'

Bivša televizijska i radijska voditeljica Ecija Ivušić (35) uskoro će sa svojim zaručnikom Goranom Beloševićem (37) uploviti u bračnu luku na otočiću Vrniku pored njezine rodne Korčule, a dok se sprema za veliki dan koji će se dogoditi koncem ljeta Ecija je sa svojim pratiteljima odlučila podijeliti svoje emocije. U podužoj objavi koju je objavila na svom Instagramu 'ogolila' je dušu do kraja i priznala kako se trenutno osjeća, ali i koliko se promijenila proteklih godina te zbog čega možda neće završiti na mjestima na koje je ciljala u životu.

Njezin status prenosimo u cijelosti:

"Bila davno jedna mala djevojčica. Govorili su joj da treba biti jaka. Samo jaki uspijevaju. Debelokošci. Princeze na zrnu graška postoje samo u bajkama. “Previše si osjetljiva”, stalno je slušala. Kao da je to loša stvar. Osjetljivima nije mjesto na vrhu, na tronovima. Osjetljivost je slabost. Sjela je osjetljivo u ljuljačku života, kroz godine proljuljalo ju dosta. Nekad je bila gore, nekada i dolje. Ali to je tako… ako si spreman sjesti u ljulju, moraš biti spreman i na njenu dinamiku.

Foto: Instagram

Ako vas život ikada poljulja, čak i ako “padnete s ljulje”, drugi vam mogu pomoći da ustanete, ali vi sami ćete odlučiti hoćete li ostati samo stajati ili ćete opet sjesti u ljuljačku hrabro tražeći svoj balans. Ja sam svoj balans našla u prihvaćanju svoje hipersenzibilnosti kao dara i življenja u skladu s njom. Prihvatila sam da gužva i buka nisu moja scena, da alkohol nije moja vrsta “opuštanja”. Da mi treba sporiji ritam da bih mogla uživati u životu, a ne samo preživljavati iz dana u dan, jer kad nemam vremena dovoljno izvagati ili razmisliti o odlukama, moja djela nisu u skladu sa osjećajima. Da prezirem površne razgovore i odnose. Da ljudi koji ne razumiju, toleriraju i osuđuju moju prirodu nisu moji ljudi. Da poslovi koji zahtijevaju stalne rokove i pritisak nisu moji poslovi. Da možda zbog svega ovoga što sam nabrojala neću završiti na mjestima na koje sam ciljala u životu, ali ću završiti na puno boljima. Onima koji su za mene i koji su mi suđeni.

I evo je opet u ljulji.

Ovaj put je našla onu vrstu koja sporo ide lijevo-desno, a ne naglo gore-dolje. Lijepo joj je. Voljena je. Mirna je. Osjetljivost je pretvorila u vlastitu snagu i shvatila je kao dar. Prihvatila ju je i zavoljela. “Velike tronove” prepustila je “jačima”. Sasvim dobro joj je ovdje na vjetru koji puše s mora i lagano je ljulja. Prema svemu njenom 🤍", napisala je Ecija.

Podsjetimo, Ecija i Goran nedavno su po prvi puta otkrili detalje svog vjenčanja koje će se održati u rujnu ove godine i to na na otoku Vrniku. - Taj je otočić inače slabo naseljen, ima samo deset kuća, nije prometno. Tamo se nalazi samo crkvica i jedna stara škola koja je prenamijenjena u ugostiteljski objekt, a pored je plaža. Mislim da će biti bajkovito - rekla je Ivušić za IN magazin i objasnila zašto su odabrali baš tu lokaciju.

- S obzirom na to da sam ja porijeklom iz Korčule, na Vrnik sam došla prije nekoliko godina. Odmah sam rekla kako bi se ovdje htjela jednog dana udati, a sada je ta priča istinita- dodala je Ecija, a s njezinom idejom odmah se složio i Goran koji je otkrio i da su on i njegova zaručnica već odabrali kumove. -To su moj najbolji prijatelj iz djetinjstva i Ecijina prijateljica. Znači, naši najbolji prijatelji iz djetinjstva u principu. Nisu medijski eksponirane osobe i mislim da su dobar izbor - rekao je Goran, inače bubnjar benda Pravila igre.

Budući mladenci kažu da će cijelo vjenčanje biti u užem krugu obitelji i prijatelja, a nakon ceremonije na Vrniku, slavlje će nastaviti na Korčuli. Za kraj je Ecija otkrila i hoće li uzeti prezime budućeg supruga. - Nekako se teško nama ženama odvojiti od dijela svog identiteta, to je nešto što nosimo oduvijek, ali opet u Hrvatskoj je to neka tradicija i dalje da žene uzimaju muževo prezime i evo, ja se sama borim sa sobom bih li to trebala napraviti, ali mislim da ću na kraju udovoljiti njegovim željama - zaključila je Ecija.

Podsjetimo, Ecija i Goran zaručili su se nakon šest mjeseci veze, no kako su priznali, to uopće nije važno jer imaju osjećaj da se poznaju čitav život. Prosidba se dogodila u dvorcu u Firenzi, a kako ga ne bi razotkrila, Goran je osmislio poslovni put na kojem mu je Ecija bila pratnja. -Bilo me strah da će me u nekom trenutku prokužiti. Bilo bi sumnjivo da mi firma plaća vilu, pa sam joj rekao da smo trebali spavati u nekom normalnom hotelu, no zbog kongresa su nešto zeznuli s bookingom pa su nam dali taj smještaj jer je sve drugo bilo rezervirano. Od mojih 38 tisuća laži, nije skužila niti jednu- ispričao je nedugo nakon zaruka Goran koji je Eciju zaprosio skupocjenim prstenom s 'princess cut dijamantom' koji je posebno za nju izrađen u Belgiji.

