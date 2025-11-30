Posljednja audicijska epizoda 12. sezone Supertalenta donijela je nevjerojatne nastupe, emotivne priče i obilje pozitivne energije, a talentirani pojedinci dali su sve od sebe s ciljem da izbore svoje mjesto među 20 polufinalista koji će nastaviti borbu za prestižnu titulu Supertalenta. Posljednjih deset kandidata obilježilo je desetu epizodu svojim strastvenim izvedbama i inspirativnim pričama.

Mladen Fajfarić, već dobro poznat publici Supertalenta, ponovno je stao pred žiri. „Ne idem na drugu televiziju ni za šta. Samo Nova TV za mene postoji“, izjavio je prije audicije, ponovno najavivši da će pjevati svog idola. Izveo je pjesmu „Jedina“, a ovog puta žiri je bio oduševljen. „Kao netko tko vas je slušao toliko puta, ovo je do sad bilo najbolje pjevanje“, rekla je Maja Šuput, a s njom su se složili i njezini kolege. Mladen je dobio tri „da“, te prošao u sljedeći krug. Vidno dirnut, izustio je: „Životni san mi se ispunio“.

Gotove audicije! Kandidat iz sedmog pokušaja probao impresionirati žiri, evo je li uspio

Pozornicu su osvojili sedamnaestogodišnja Sara Bartanić i njezin četverogodišnji kanadski retriver Dio. Duo koji trenira gotovo svakoga dana pokazao je iznimnu povezanost, preciznost i šarm, dok su ih iz publike bodrile i prijateljice sa svojim psima. Njihovi su trikovi raznježili i žiri i publiku, a Maja je sa širokim osmijehom poručila: „Preslatke ste. Vidi se da ste puno radile i da zaista uživate.“ Sara je zasluženo dobila jednoglasni prolazak žirija.

Bogdan Beočanin, 23-godišnji glazbenik, izveo je pjesmu Indexa „Sanjam.” Iako je pokazao izniman talent, njegov nastup izazvao je burnu raspravu unutar žirija. „Svojom karizmom i polubahatim pristupom osvajaš žene“ – poručila je Maja, dok se Martini njegov stav nije pretjerano svidio: „Neupitno je da ti zbilja znaš pjevati... Svjestan si svojih vrlina i kvaliteta i to ti je svojevrstan kamenčić spoticanja jer kao da se ne trudiš dovoljno.“ Dodala je: „Nadam se da će biti druga prilika da se zaljubim ne samo u tvoj vokal nego i u tvoju osobnost.“ Fabijan je naglasio da „treba još sazrijeti“, dok je Bilman stao na njegovu stranu: „Osobnost nema nikakve veze s njegovim pjevanjem... Oni vide aroganciju, ja tu vidim samosvijest. Pjevaš bolesno dobro“ – zaključio je. Njegov talent je ipak prevladao, pa je Bogdan prošao u daljnje natjecanje.

Dvanaestogodišnja djevojčica Ilayda Huseinova svojom audicijom pokazala je da je prava „plesna zvijer“ i osvojila jednoglasan prolazak u sljedeći krug. Svojim nevjerojatnim nastupom šokirala je žiri. „Volim tvoju plesnu osobnost. Pričaš nam prekrasnu priču“– poručila joj je Martina Tomčić, dok je Davor Bilman istaknuo: „Jako si moćna, a istovremeno i tećna u svakom pokretu.“

Pjevanjem se predstavila i Jasminka Vuković, simpatična i hrabra mama troje djece koja se napokon odvažila otkriti svijetu svoj talent. Svojim toplim i razigranim nastupom, malo je reći da je osvojila članove žirija. „Vi imate glas djevojčice od 17 godina... Jako vam paše.“ – rekla je Martina, a žiri joj je s lakoćom omogućio prolazak dalje.

Nešto potpuno drugačije na pozornicu je donio Fran Malkoč, krovopokrivač po struci, koji se po prvi put okušao pred velikom publikom – i to s vlastitom autorskom pjesmom o barci. Uz gitaru i snažnu emociju, Fran je pružio strastvenu izvedbu koja je iznenadila žiri. „Dosta iznenađujuće. Nisam očekivala ovakvu pjesmu, a nikad ne bi očekivala ni ovakvu boju glasa. Kao da uđeš u neki drugi karakter“, komentirala je Maja. Fabijan je primijetio manjak iskustva, dok je Martina bila osobito dirnuta: „Jako lijepo artikuliraš svoja osjećanja. Meni je predivno vidjeti da u današnje vrijeme postoje takvi frajeri. To je za mene jedan čisti da.“ Iako su Fabijan i Bilman dali „ne,” Maja je zaključila: „Sviđaš mi se ti, no mi se ova izvedba nije svidjela“, ali mu je ipak pružila poticajni glas podrške uz riječi: „Za ljubav i emociju evo ti danas da.“

Slovenac Gašper Marič donio je pravu tehno-harmonikašku eksploziju na pozornicu Supertalenta, izvodeći svjetske hitove na svom instrumentu i podižući publiku na noge. Ovacije iz studija nisu izostale, a iako Maja nije bila vokalno impresionirana, priznala je kako ju je njegov nastup itekako zabavio: „Dignuo si publiku na noge, to je najbitnije.“ Martina je bila sličnog dojma te istaknula: „Da imaš sedam godina, naša reakcija bi bila više ushićena. Imaš krasan talent, ali nije nešto od čega će nam vilica ispasti. Lijepo je. Hvala ti na tome.“ Davor je, s druge strane, bio oduševljen: „Meni ovo apsolutno je nastup za ovu pozornicu.“ Iako su se mišljenja žirija ovog puta razišla, Gašper je dobio samo jedan „da“ od Davora Bilmana.

Dora Babić svoj je nastup posvetila svome pokojnom ocu. Emocija kojom je ispunila pozornicu bila je snažna i iskrena, a žiri je to prepoznao. „Iskreno ti se divim jer doći s tom vrstom emocija u javnost je jako hrabro“, poručila joj je Martina, dodavši: „Imaš argument za baviti se tim poslom i po pitanju vokala i po pitanju osobnosti.“ Maja je bila jednako ganuta: „Nadam se iz srca da je tata čuo i da je ponosan na tebe.“ Dora je osvojila tri „da“, dok joj jedino Davor Bilman nije dao prolaz, no publika i žiri složili su se – njezina emotivna izvedba ostavila je snažan trag.

Sophia Opalchuk nastupila je s energičnom ‘pole dance’ točkom. Zaljubljena u ovaj zahtjevan sport, željela je publici i žiriju pokazati njegovu snažnu stranu te je za tu priliku pripremila pravi show i spektakl. Fabijan Pavao Medvešek bio je oduševljen: „Izgledalo je spretno, stručno i sjajno!“ Martina je dodala: „Pričala si priču, što je jako teško u ovoj vrsti discipline, a tebi je to izgledalo lagano.“ Kombinacija eksplozivnosti i emocije potpuno ju je osvojila. Sophia je dobila četiri ‘da’.

Za kraj večeri, Bruno Tomašić na audiciju je stigao po svoju sedmu šansu. U prethodnoj epizodi Martina mu je zadala da se ozbiljno pripremi za sljedeći nastup, a Bruno je zadatak shvatio vrlo ozbiljno. Otpjevao je pjesmu „Za dobra stara vremena“. Iako je dobro krenuo, tijekom izvedbe dobio je X od svih članova žirija. Ipak, osmijeh na njegovu licu ostao je do kraja, a žiri i publika uzvratili su mu jednakom toplinom. Na koncu je dobio iskrene ovacije publike. „Bruno, u ime cijele moje male disfunkcionalne publike i ove prekrasne publike, neizmjerno ti zahvaljujemo što si punim glasom i iz sveg srca otpjevao ovu pjesmu. Cijenimo što si naš fan i što toliko voliš ovu pozornicu. Uljepšao si nam sezonu. Volimo te“, poručila mu je Maja Šuput za kraj.