FOTO Veliko slavlje u Jolinoj obitelji! Pjevač i supruga raznježili sve ovom objavom

U domu omiljenog zabavljača Joška Čaglja Jole i njegove supruge Ane vlada prava slavljenička atmosfera jer je njihov sinčić Ivan Luka napunio šest godina. Ovaj važan trenutak ponosni su roditelji obilježili emotivnom objavom na Instagramu koja je dirnula mnoga srca. Par je podijelio dirljive uspomene, uključujući fotografiju nastalu na dan kada je njihov mezimac rođen, ali i onu noviju punu smijeha, uz poruku: "Sretan rođendan malom princu. Volimo te."

Ispod objave odmah su se zaredale brojne čestitke prijatelja i fanova koji su malenom slavljeniku poželjeli sve najbolje. Komentari poput: - "Samo da je zdravlja i sreće", "Sretno velikom frajeru" i "Čestitam od srca" - samo su dio toplih riječi koje su preplavile profil pjevača, a emotivnu objavu možete pogledati OVDJE.

Jole iskreno o supruzi i obitelji: 'Kći i ja imamo otvoren odnos, upoznao sam joj i dečka'

Inače, Jole i Ana, koji su u braku od 2006. godine, uz slavljenika Ivana Luku imaju i tri starije kćeri - Ivu, Emu i Tiju. Dolazak sina nakon tri djevojčice bio je poseban trenutak radosti za pjevača koji nikada nije skrivao koliko ga usrećuje očinstvo i život u velikoj obitelji.

Zanimljivo je da šestogodišnji Ivan Luka već pokazuje afinitete prema scenskom nastupu, baš poput svog slavnog oca. Jole je ranije otkrio kako njegov sin obožava glazbu te da je bio iznimno uzbuđen zbog sudjelovanja u snimanju spota za tatinu pjesmu "Sretan tebi rođendan". Dječak je glumački zadatak odradio s nevjerojatnom lakoćom, ponašajući se kao rođeni glumac, što daje naslutiti da bi u budućnosti mogao krenuti stopama ovog poznatog glazbenika.

Kao najmlađi član i jedini sin u obitelji Čagalj, Ivan Luka uživa status pravog mezimca roditelja i sestara. Pjevač često ističe kako ga upravo vrijeme provedeno s obitelji i energija njegove djece pomlađuju te mu daju snagu za sve poslovne izazove. Ovakve proslave daju uvid u skladan život jedne od najomiljenijih domaćih obitelji koja svojom pozitivom redovito osvaja simpatije javnosti na društvenim mrežama.