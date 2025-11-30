Izložba brenda Schiaparelli u Victoria & Albert muzeju ili gdje prestaje moda, a počinje umjetnost

Ovaj pariški brend, osnovan 1927. godine, uvijek je bio više od mode. Istovremeno je bio umjetnost, ideja, provokacija. Upravo zato iščekivanje velike izložbe posvećene brendu, koja se iduće godine otvara u londonskom Victoria & Albert muzeju, izaziva toliku pozornost. Bit će to jedan od najvažnijih modnih događaja godine, i pravi trenutak da se prisjetimo zašto je Schiaparelli uvijek bio, i danas ostao, radikalno drugačiji.



Elsa Schiaparelli, žena koja je brend stvorila vlastitim rukama i maštom, nije imala formalno modno obrazovanje. Tkaninu je drapirala izravno na tijelo, intuitivno, a u modu je uvela i inovacije poput wrap kroja i patentnog zatvarača. Osim dizajna poznata je i njezina bliskost s umjetničkim pokretima nadrealizma i dade. Suradnje s Dalíjem, Man Rayem, Giacomettijem i Jean-Michelom Frankom, već su tada promijenili poimanje mode. Njezine kreacije, poput čuvene Skeleton ili Tears haljine, bile su i ostale simboli njezine hrabrosti i imaginacije. Upravo će ti komadi biti dio izložbe u V&A muzeju, uz čuvenu šešir-cipelu nastalu u suradnji s Dalíjem, te umjetnička djela Picassa, Cocteaua i Man Raya. U postavu će biti više od 200 predmeta koji će pratiti povijest brenda, od najranijih godina pa sve do suvremene renesanse koju je kuća doživjela posljednjih godina.