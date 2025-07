Biste li je prepoznali? Ova djevojčica na fotki danas je poznata hrvatska liječnica

Petra Meštrić, liječnica koja je sudjelovala u showu 'Brak na prvu' na Instagramu je nasmijala pratitelje novom objavom. Naime, objavila je sliku iz djetinjstva, a uz nju je dodala duhovit opis. - Sad mi je jasno zašto nisam dobila ni jedno pismo za Valentinovo u osnovnoj školi. Hvala baki što čuva moje traume - napisala je Petra.

Liječnica je nakon showwa u kojem smo ju uopznali otkrila je da je pokrenula podcaste te ostala aktivna na društvenim mrežama. Petra se često javlja i komentira razne situacije te objavljuje zabavan sadržaj, a sada je progovorila o svojim estetskim operacijama. Liječnica je na društvenim mrežama govorila o svom procesu gubitka kilograma, a sada je otkrila i da se podvrgnula operaciji viška kože.

- Možda niste primijetili, a možda ste samo pristojni pa niste komentirali. Imam rezove s unutarnje strane ruku. Ne radi se o zdravstvenom problemu, bio je više estetske prirode. Nakon što sam izgubila dvadesetak kilograma, ostalo mi je zaista puno kože na rukama koju nikako nisam mogla maknuti s vježbama i nekim drugim tretmanima - pojasnila je Petra te dod- Imala sam 48 kilograma i stavila sliku u nekom topiću i prokomentirao mi je jedan dečko koji mi se tada sviđao da imam ruke kao Rambo. Mislim da mi je to bila velika nesigurnost i dugo sam skrivala ruke - rekla je Petra te dodala da se želi riješiti i ožiljaka koji su nastali nakon operacije.ala da je kao djevojka imala jako jake ruke.

- Ne sramim se svojih ožiljaka, oni su dio mene, to je bila moja odluka. No, opet, ako nam medicina i znanost dopuštaju da to sredimo bez boli, zašto ne - zaključila je Meštrić.

Inače, Petra je nedavno proslavila svoj 31. rođendan, a partner joj je priredio spektakularno iznenađenje - skupocjeni Porsche ukrašen crvenom mašnom, uz raskošan buket ruža.