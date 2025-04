Goran Navojec otkrio koji modni detalj smatra najneprivlačnijim: Dvije osobe postoje kojima dobro stoje

Domagoj Nižić prihvatio je izazov transformacije u pjevačicu Rominu Power, osobu s kojom se prvi put susreo zahvaljujući nasumičnom odabiru u emisiji "Tvoje lice zvuči poznato". Usprkos nepoznavanju lika, Domagoj je uspio stvoriti izuzetno pozitivnu atmosferu u studiju. Njegov nastup privukao je posebnu pozornost Gorana Navojca, koji nije mogao ne komentirati specifičan izbor obuće našeg glumca.

''Balerinke... Balerinke su jedan od najaseksualnijih, najneprivlačnijih modnih detalja. Dvije osobe postoje kojima dobro stoje - jedna je Audrey Hepburn, a druga si ti. Nikad nisam vidio da balerinke nekom drugom stoje. Donio si smijeh, zabavio si, bio si fantatsičan, ispao si junak i heroj ulice'', prokomentirao je Navojec Domagojev nastup.

Minea je dodala svoj osvrt: ''Ti kad si u ulozi žene si prekrasan, zaista si zgodan i lijep. Isti si Romina, u ulozi si bio vizualno, bio si toliko zabavn, veseo, jedna od najzabavnijih točaka koje smo mali''. Mario Roth je izrazio nostalgiju: ''To je ples koji smo mi svi plesali u vrtiću, dio naših odrastanja, hvala ti na ovoj izvedbi''. Enis Bešlagić zaključio je pohvale: ''Razvalio si energetski, napravio si divnu atmosferu, trebalo nam je ovo, baš nam je godilo''.

Podsjetimo, osma epizoda glazbeno-plesnog spektakla 'Tvoje lice zvuči poznato' donijela je večer punu energije, iznenađenja i nezaboravnih nastupa, a natjecanje za pobjedu bilo je nikad napetije jer su po završetku ocjenjivanja čak tri kandidata imala izjednačen broj bodova. Na kraju, prevagnuli su glasovi žirija, pa je tako titula pobjednice po drugi put ove sezone pripala Steli Rade koja je u liku danske pjevačice MØ izvela globalni hit 'Lean On'. „Hvala svima! Svoju nagradu donirat ću udruzi ‘Ja sam 1 od 10’ za žene oboljele od endometrioze“, poručila je Stela čiju je izvedbu žiri počastio brojnim komplimentima. „Čega god se uhvatiš – radiš to briljantno, fantastično, pedantno, točno, maštovito, nevjerojatno... Čestitam ti i zahvaljujem“, pohvalio ju je Goran, a Minea se nadovezala komentarom: „S obzirom na to da si nas ovako hipnotizirala, meni nije ni čudo da smo svi malo raspojasani i da je svatko u svom filmu.

Koreografija je bila fenomenalna, plesači oko tebe stvorili su poseban dojam i posebnu energiju. Plijenila si pažnju cijelo vrijeme – kod tebe je sve funkcioniralo u jednom zajedništvu. Nevjerojatno! Meni je tebe gušt gledati – stvarno, svaka ti čast.“ Mario Roth posebno je istaknuo Stelinu vokalnu tehniku poručivši: „Možda se ova pjesma čini laganom za izvođenje – ali nije. Radila si jednu vokalno vrlo zahtjevnu pjesmu i to onako kako ja i očekujem od jedne pjevačice tvog kalibra. Još jednom si pokazala kako sjajno vladaš tehnikama pjevanja.

Bio sam oduševljen – obožavam te gledati, obožavam te slušati i uživam u tvom uživanju“, a Enis je zaokružio dojmove riječima: „Ti zaista vladaš scenom i dominiraš. Ovaj show ti itekako godi jer pokazuje i one tvoje vještine i talente koje u tvom glazbenom komforu možda ne bismo imali priliku vidjeti. Mislim da je ovo za tebe najbolji mogući potez u profesionalnoj karijeri – hvala ti!“ Po završetku emisije, Stela je podijelila svoje prve dojmove: „Na nastupu mi je bilo super – bio mi je dosta bezbrižan, trudila sam se uživati... I stvarno jesam! Najviše do sada. Iskreno, pobjedu nisam očekivala, nije mi bila ni na kraj pameti, tako da sam se stvarno iznenadila. Super je osjećaj, a komentarima žirija sam prezadovoljna – stvarno su me iznenadili u pozitivnom smislu. Rekli su mi lijepe riječi koje su mi velika motivacija za dalje.“

