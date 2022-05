Glumica progovorila o vezi s Deppom: 'Bio je ludo ljubomoran i paranoičan'

Prije nekoliko dana najavljeno je snimanje nastavka “Prljavog plesa”, a u njemu bi trebala glumiti i Jennifer Grey koja je u originalu tumačila ulogu Baby. Jennifer je usto objavila memoare, knjigu “Out Of Corner” koja je izašla u utorak, a u njoj je opisala svoju vezu s glumcem Johnnyjem Deppom.

Brze zaruke

Iako su mnogi to zaboravili, Grey je kratko bila zaručena za glumca koji je trenutačno na sudu jer tuži bivšu suprugu, glumicu Amber Heard, za klevetu. Johnny i Jennifer bili su u vezi devet mjeseci te su se zaručili samo dva tjedna nakon prvog susreta, a kupili su i mačku koju su zvali svojom “bebom za vježbu”. Glumica je napisala da je bila užasno zaljubljena u Deppa, kako je njime bila potpuno opčinjena. Grey je u to vrijeme već bila zvijezda jer je dvije godine ranije snimila hit film u kojem je glumila s Patrickom Swayzeom, dok se Johnny tek počeo probijati u Hollywoodu. On je zbog toga često bio odsutan i rijetko su se viđali uživo, a glumica piše da je brzo postao ljubomoran i paranoičan.

”Johnny je svaki tjedan putovao iz Vancouvera i natrag, a počeo je gotovo svakodnevno upadati u nevolje. Tukao se u barovima, natezao s policijom”, napisala je Grey dodajući: “Počeo je propuštati letove za Los Angeles gdje smo zajedno živjeli jer ih je prespavao. Kada bi došao kući, bio je ludo ljubomoran i paranoičan zbog toga što sam ja radila kad njega nije bilo doma. To sam pripisivala činjenici da je bio u lošem stanju jer nije mogao tek tako napustiti snimanje serije ‘21 Jump Street’ u kojoj je tada glumio.”

Raskinula je zaruke s njim samo nekoliko dana prije 29. rođendana. On je, naime, tada otišao na jedan sastanak i nije se vratio te se nije javljao.

Operacija iz pakla

Ovo je prvi put da je neka bivša, osim Amber, negativno govorila o vezi s glumcem. Puna usta hvale o njemu imaju Winona Ryder i majka njegove djece Vanessa Paradis – koju je na kraju i ostavio zbog Heard.

Jennifer se dugo nije pojavljivala u javnosti niti dobivala uloge, a za sve krivi svoju operaciju nosa na koju se odlučila netom nakon što je prekinula s Deppom.

– Otišla sam u operacijsku salu kao zvijezda, a izašla kao anonimka! Bila je to operacija nosa iz pakla! Uvijek ću biti ona glumica koja je nekada bila poznata, a koju danas nitko ne prepoznaje zbog zahvata na nosu – kazala je Jennifer. Stvarno, mnogi se Jennifer sjete isključivo ako gledaju reprizu filma ili je proslava neke godišnjice, no čini se da je sada tome kraj jer je glumica odlučila da je pravo vrijeme da izađe iz sjene.

