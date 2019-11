Glumica progovorila o svojoj najgoroj seks sceni: 'Vikao mi je "ku*vo", bilo je grozno'

Samantha, Miranda, Carrie i Charlotte - dobro poznata četvorka iz serijala "Seks i grad" koja je za vrijeme prikazivanja okupila višemilijunsku publiku diljem svijeta i prekrojila očekivanja moderne žene u romantičnim odnosima. Uz pregršt vrućih i, prema mišljenju nekih, razvratnih scena neupitno je zašto se upisala u vrh najgledanijih serija ranih 2000. godina.

Glumica koja je igrala Charlotte York, Kristin Davis, u HBO-ovoj seriji nedavno se prisjetila scene koju je prije gotovo 20 godina snimila ističući kako joj je i dalje na pameti, ali u nimalo pozitivnom sjećanju. Naime, za vrijeme gostovanja na "Watch What Happens Live" voditelj Andy Cohen u tematskoj igri "Sex and the Gritty" s 54-godišnjakinjom je postavljao mnoga škakljiva pitanja.

Na pitanje o najboljim i najgorim situacijama u kojoj se našao njezin lik Charlotte u seriji, Davis se prisjetila neugodne seks scene iz treće sezone.

Foto: PROMO

- Bilo je to kad smo tip i ja bili u krevetu, a on je morao urlati na mene "Ku*o! Ku**o!". Užasno sam mrzila tu scenu - rekla je iskreno Kristin o epizodu "Are We Sluts?" koja je bila emitirana 2000. godine. U njoj Charlotte pomisli da je upoznala pravog džentlmena, po svim kriterijima koje je dotad uspostavila, a kad se nađu u spavaćoj sobi, slijedi pravi šok!

Podsjetimo, prva epizoda serijala o prijateljstvu četiri emancipirane Njujorčanke – novinarke opsjednute cipelama i “Mr. Bigom” Carrie Bradshaw, PR agentice i žderačice muškaraca Samanthe Jones (Kim Cattrall), romantične galeristice u lovu na bogatog muža Charlotte York (Kristin Davis) i cinične odvjetnice Mirande Hobbes (Cynthije Nixon) prikazana je 6. lipnja 1998., tijekom šest sezona emitirane su 94 epizode, a serija je nagrađena s osam Zlatnih globusa i sedam nagrada Emmy.

Magazin Glamour prozvao je Carrie “najgorim likom u serijalu zbog prevelike orijentiranosti na samu sebe”, ABC ju je imenovao “samodopadnom šljukom i snobom s Manhattana”, a Emily Nussbaum iz The New Yorkera “prvom antijunakinjom televizije: počela je kao sretna i znatiželjna istraživačica s cigaretom u ruci, a završila kao anksiozna, opsesivna i, unatoč sarmu, egocentrična žena