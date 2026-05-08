Nekad Clinton i Merkel, danas gotovo nitko: Na Putinovoj paradi Lukašenko, Dodik i samo jedan lider iz EU-a koji mu 'nosi poruku Zelenskog'

Moskovska parada povodom Dana pobjede polako, ali sigurno, pretvara se u malo intimno okupljanje umjesto velike demonstracije ruske vojne moći kakva je nekoć bila. Ne samo da ovogodišnja parada u subotu neće uključivati vojna vozila ni kadete zbog onoga što je Kremlj opisao kao "trenutačnu operativnu situaciju", već će u Moskvi biti i vrlo malo gostiju. Tko su ti rijetki koji će se ipak pojaviti na paradi 9. svibnja, unatoč sigurnosnim rizicima zbog Ukrajine i reputacijskoj šteti, bez obzira na moguće napade Kijeva? Kada su nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991. odnosi Rusije i Zapada procvjetali, mnogi zapadni čelnici prisustvovali su proslavama Dana pobjede. Godine 1995. među gostima su bili američki predsjednik Bill Clinton, britanski premijer John Major i kanadski premijer Jean Chretien. Američki predsjednik George W. Bush prisustvovao je paradi 2005. zajedno s čelnicima Francuske, Njemačke i drugim državnicima, dok je njemačka kancelarka Angela Merkel bila na Crvenom trgu tijekom parade 2010.

No odnosi Kremlja i Zapada pogoršali su se nakon ruske ilegalne aneksije ukrajinskog poluotoka Krima 2014. i početne invazije na Ukrajinu, kada su zapadni čelnici prestali dolaziti na taj događaj. Nakon početka ruske potpune invazije 2022. popis gostiju dodatno se smanjio, a posljednjih godina broj onih koji su stvarno dolazili bio je mnogo kraći od popisa onih koji nisu. Popis sudionika za 2026., koji je objavilo rusko ministarstvo vanjskih poslova, najkraći je u modernoj povijesti Moskve, piše Euronews.

Među onima koji bi se u subotu trebali pojaviti na Crvenom trgu nalaze se samo dvojica međunarodnih čelnika: predsjednik Laosa Thongloun Sisoulith i malezijski vrhovni vladar Sultan Ibrahim. Kremlj i dalje tvrdi da će prisutan biti i slovački premijer Robert Fico, iako je Fico sam potvrdio da planira preskočiti paradu tijekom posjeta Moskvi. Slovački zamjenik ministra vanjskih poslova Rastislav Chovanec potvrdio je da Fico neće prisustvovati paradi te rekao da bi mogao iskoristiti priliku kako bi prenio poruke Volodimira Zelenskog upućene Vladimiru Putinu. Za Kremlj je to vjerojatno još gori scenarij – da europski lider za kojeg je vjerovao da se na njega može osloniti u Moskvu donese poruku ukrajinskog predsjednika.

Među onima koji zapravo nemaju izbor da preskoče paradu nalaze se ruske okupacijske vlasti koje je Moskva postavila da upravljaju okupiranim teritorijima. Te se goste teško može smatrati "strancima", pa čak ni "liderima". Svoj dolazak potvrdili su Badra Gunba iz Republike Abhazije i Alan Gagloyev. Moskva je potpunu kontrolu nad Abhazijom i Južnom Osetijom stekla nakon invazije na Gruziju 2008. godine te od tada održava vojnu prisutnost u obje regije. Obje su službeno priznate kao sastavni dijelovi Gruzije i zajedno čine 20 posto međunarodno priznatog teritorija te države. Na paradi će biti i bjeloruski čelnik Aleksandar Lukašenko, kao i svake godine.

Lukašenko nikada nije propustio paradu povodom Dana pobjede, niti bilo koju drugu priliku za susret s Putinom. Njegov status "stranog lidera" također je prilično upitan. Ni Europska unija ni SAD ne priznaju Lukašenka kao legitimnog predsjednika Bjelorusije, no to nikada nije spriječilo Putinova najpouzdanijeg saveznika da 9. svibnja sjedi na tribinama. Delegacija bosanskohercegovačkog entiteta Republike Srpske također bi trebala prisustvovati, predvođena bivšim predsjednikom entiteta Miloradom Dodikom. Dodik, poznat po bliskim vezama s Moskvom i jedan od rijetkih europskih političara koji je posjetio Moskvu nakon početka potpune invazije na Ukrajinu, u međuvremenu je u BiH dobio zabranu obnašanja dužnosti na šest godina, zbog čega sada pripada kategoriji "bivših lidera" na paradi.

Kremlj tvrdi da su rijetki gosti koji dolaze na paradu odlučili prisustvovati "na vlastitu inicijativu", navodeći da pozivnice nisu ni slane. Putinov savjetnik Yuri Ushakov izjavio je da nijedan strani lider nije pozvan: "Namjerno nismo pozivali strane goste na proslavu, za razliku od prošle godine". No neki izostanci bole više od drugih. Armenski premijer Nikol Pašinjan izjavio je da neće prisustvovati moskovskoj paradi. Nakon što je početkom tjedna u Erevanu ugostio summit Europske političke zajednice i sastanak EU-Armenija, Pašinjan je uspio učiniti ono što Putin ne može – okupiti iznimnu demonstraciju međunarodne podrške Armeniji, uz desetke stranih čelnika u armenskoj prijestolnici. No Moskvu nije razljutilo Pašinjanovo spontano glazbeno druženje s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom tijekom izvođenja pjesme "La Boheme" Charlesa Aznavoura.

Razljutio ju je lider koji se usudio pojaviti u Armeniji, zemlji koju se dugo smatralo najbližim ruskim saveznikom na južnom Kavkazu – ukrajinski predsjednik Zelenski. Moskva je čak pozvala armenskog veleposlanika na razgovor zbog njegova posjeta, dok je rusko ministarstvo vanjskih poslova bijesno reagiralo zbog onoga što smatra "kategorički neprihvatljivim" davanjem platforme Zelenskom.

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zakharova otišla je i korak dalje, optuživši Armeniju, koju je opisala kao "prijateljsku, bratsku zemlju", da ugošćuje "terorista". "Na kojoj ste strani povijesti?", rekla je Zakharova tijekom konferencije za medije. Pašinjan je odgovorio da Armenija "nije saveznik" Rusije u njezinu ratu protiv Ukrajine te dodao da neće prisustvovati paradi zbog kampanje za parlamentarne izbore zakazane za 7. lipnja. Bez stranih lidera i bez teške vojne opreme za pokazivanje, Moskva je odlučila ne dopustiti svijetu da vidi što je ostalo od njezine velike demonstracije vojne moći. Kremlj sada odbija pustiti strane medije blizu parade, unatoč prethodno odobrenim akreditacijama.

Međunarodni mediji koji još imaju prisutnost u Rusiji obaviješteni su da su im akreditacije opozvane zbog "promjene formata događaja zbog situacije". To se ne odnosi na ruske državne medije koji će imati ekskluzivan pristup "praćenju parade" – uz jednu ogradu. Prema informacijama koje kruže ruskim Telegram kanalima, uobičajeni prijenos parade uživo bit će emitiran s odgodom – što je česta praksa za događaje pod sigurnosnim prijetnjama kako bi se izbjeglo prikazivanje mogućeg krvoprolića. Kako bi se spriječilo širenje neovlaštenih snimki izvan službene narative, nekoliko dana prije proslave uvedena su ozbiljna internetska ograničenja. Nakon što je Rusija u srijedu odbila ukrajinski prijedlog primirja, Kijev je upozorio Moskvu da će "odgovoriti istom mjerom" na napade Kremlja.

Obuzeta neizvjesnošću oko toga što bi Kijev mogao pripremati za 9. svibnja, Moskva je posljednjih dana nizom prijetnji uzvratila ne samo Ukrajini nego i europskim državama. Rusko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je diplomatske misije da evakuiraju osoblje iz Kijeva uoči proslave Dana pobjede zbog onoga što je Moskva opisala kao "neizbježan odmazdni udar" ruskih snaga. Unatoč prijetnjama, strane vlade poručile su da ne planiraju smanjivati svoju diplomatsku prisutnost u Ukrajini. Zelenski je u četvrtak rekao da su se neke države bliske Moskvi obratile Ukrajini zbog planova svojih dužnosnika da prisustvuju paradi 9. svibnja u ruskoj prijestolnici. "Čudna želja… ovih dana. Ne preporučujemo to", rekao je, ne otkrivajući dodatne detalje o tome što bi se moglo dogoditi u subotu.