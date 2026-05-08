Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 76
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MNOGIMA OMILJENA

Legendarna pjevačica iz 80-ih koja se natjecala i na Euroviziji završila u bolnici, u komi je i bori se za život

Foto: Profimedia
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
08.05.2026.
u 10:57

Bonnie Tyler, rođena kao Gaynor Hopkins, svjetsku je slavu stekla 1983. godine hitom "Total Eclipse of the Heart". Pjesma je nedavno ušla u povijest premašivši milijardu slušanja na Spotifyju

Legendarna velška pjevačica Bonnie Tyler nalazi se u induciranoj komi nakon što joj se zdravstveno stanje naglo pogoršalo, izvještava portugalski Correio de Manhã. Glazbenica je prošlog mjeseca u Algarveu podvrgnuta hitnoj operaciji zbog perforacije crijeva. Iako su lokalni mediji jučer prenosili da je stabilno, stanje joj se pogoršalo u svega nekoliko sati. Navodi se da je pjevačica trenutno bez svijesti i na respiratoru, a izvođačica hita „Total Eclipse of the Heart“ premještena je na odjel intenzivne njege.

Inače, jučer su strani mediji izvještavali kako je  pjevačica Bonnie Tyler hitno hospitalizirana zbog operacije crijeva. 74-godišnja zvijezda nalazi se na liječenju u portugalskom gradu Faru, gdje posjeduje kuću. Njezin glasnogovornik potvrdio je da je zahvat prošao uspješno: "Operacija je dobro prošla i Bonnie se sada oporavlja. Svjesni smo da će obitelj, prijatelji i obožavatelji biti zabrinuti, ali svi joj želimo brz i potpun oporavak."

Tyler, rođena kao Gaynor Hopkins, svjetsku je slavu stekla 1983. godine hitom "Total Eclipse of the Heart". Pjesma je nedavno ušla u povijest premašivši milijardu slušanja na Spotifyju. Karijeru je započela 1977. singlom "Lost in France" nakon što ju je u jednom klubu otkrio lovac na talente Roger Bell.

Ipak, balada iz 1983. bila je ta koja joj je promijenila život, zasjevši na vrhove ljestvica u Britaniji i SAD-u. Tijekom bogate karijere Tyler je ostvarila brojne hitove poput "Holding Out for a Hero", predstavljala je UK na Eurosongu 2013., a za doprinos glazbi odlikovana je i redom MBE. Unatoč zdravstvenim problemima, pjevačica bi krajem mjeseca trebala nastupiti na Malti i u Njemačkoj, u sklopu turneje koja obuhvaća i brojne druge europske zemlje.

FOTO Bio je pobjednik u Big Brotheru prije 10 godina, a ovako popularni Žorž izgleda danas
1/18
Ključne riječi
hospitalizacija bolnica pjevačica Bonnie Tyler showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Tko želi biti milijunaš
Video sadržaj
TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ?

Milorad odustao na povijesnom pitanju za 18 tisuća eura, znate li vi odgovor?

Pitanje za 18.000 eura glasilo je: Tko je bio prvi biološki sin koji je naslijedio oca na mjestu rimskog cara? A: Komod, B: Neron, C: Tit i D: Galba.  Da je odgovarao, natjecatelj bi izabrao A: Komod, no točan odgovor bio je C: Tit. Tit je naslijedio oca Vespazijana 79. godine, dok je Komod naslijedio biološkog oca Marka Aurelija tek stotinu godina kasnije, pojasnio je Tarik

Split: Damir Urban nastupio na Pjaci
U SPLITU

Damir Urban ispričao neugodno iskustvo s fanovima: 'Bacila mi je ženu u grmlje'

Iako na pozornici dijeli snažne emocije s publikom, istinski balans pronalazi u svakodnevici – u obiteljskom životu koji ga, kako kaže, drži prizemljenim. ''Jedna krajnost je ta da jednu večer sviraš i dijeliš autograme i ljudi pjevaju tvoje pjesme. Drugi dan što prije dođeš kući da pomogneš supruzi oko kuće i djece, sljedeći dan meteš, čistiš, stavljaš suđe u perilicu. I to mi pomaže da ostanem na zemlji, da ostanem normalan, kazao je glazbenik

Zagreb: Predstava "Žena, majka, glumica - Mare", monodrama Marijane Mikulić
NA INSTAGRAMU

'Slomila sam se. Završila u potpunom raspadu': Mikulić iskreno o teškim trenutcima, poslala snažnu poruku majkama

Marijana je uputila poruku svim majkama koje se osjećaju slomljeno, poručivši im da vrijede, da su dobre te da nisu zakazale niti promašile, već su očekivanja od žena i majki danas veća nego ikada. Napomenula je kako se od njih očekuje da rađaju i posvećuju se djeci kao da ništa drugo ne rade, dok se na poslu od njih traži da rade kao da djecu uopće nemaju, po mogućnosti ih i ne spominjući

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!