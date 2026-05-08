Legendarna pjevačica iz 80-ih koja se natjecala i na Euroviziji završila u bolnici, u komi je i bori se za život

Legendarna velška pjevačica Bonnie Tyler nalazi se u induciranoj komi nakon što joj se zdravstveno stanje naglo pogoršalo, izvještava portugalski Correio de Manhã. Glazbenica je prošlog mjeseca u Algarveu podvrgnuta hitnoj operaciji zbog perforacije crijeva. Iako su lokalni mediji jučer prenosili da je stabilno, stanje joj se pogoršalo u svega nekoliko sati. Navodi se da je pjevačica trenutno bez svijesti i na respiratoru, a izvođačica hita „Total Eclipse of the Heart“ premještena je na odjel intenzivne njege.

Inače, jučer su strani mediji izvještavali kako je pjevačica Bonnie Tyler hitno hospitalizirana zbog operacije crijeva. 74-godišnja zvijezda nalazi se na liječenju u portugalskom gradu Faru, gdje posjeduje kuću. Njezin glasnogovornik potvrdio je da je zahvat prošao uspješno: "Operacija je dobro prošla i Bonnie se sada oporavlja. Svjesni smo da će obitelj, prijatelji i obožavatelji biti zabrinuti, ali svi joj želimo brz i potpun oporavak."

Tyler, rođena kao Gaynor Hopkins, svjetsku je slavu stekla 1983. godine hitom "Total Eclipse of the Heart". Pjesma je nedavno ušla u povijest premašivši milijardu slušanja na Spotifyju. Karijeru je započela 1977. singlom "Lost in France" nakon što ju je u jednom klubu otkrio lovac na talente Roger Bell.

Ipak, balada iz 1983. bila je ta koja joj je promijenila život, zasjevši na vrhove ljestvica u Britaniji i SAD-u. Tijekom bogate karijere Tyler je ostvarila brojne hitove poput "Holding Out for a Hero", predstavljala je UK na Eurosongu 2013., a za doprinos glazbi odlikovana je i redom MBE. Unatoč zdravstvenim problemima, pjevačica bi krajem mjeseca trebala nastupiti na Malti i u Njemačkoj, u sklopu turneje koja obuhvaća i brojne druge europske zemlje.