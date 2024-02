Glumica koju smo gledali u serijama 'Dar Mar' i 'Mrkomir prvi' je trudna. Otkrila je spol bebe

Mia Anočić Valentić, televizijska, kazališna i filmska glumica je trudna. Njoj i partneru Aleksandru Pupiću, fizioterapeutu i kiropraktičaru stiže kći piše Story. To će im biti drugo dijete. Još nisu odabrali ime, no imaju ideju. - Vjerojatno ćemo znati kad je ugledamo. Tako je bilo i s Marlijem. Do tog trenutka nismo odabrali ime, ali kad smo ga ugledali, znali smo da se zove Marli - rekla je Mia.

Sin Marli rodio se prije pet godina, a Anočić Valentić je otkrila kako je na sretnu vijest reagirao dječak.

- U početku mu se ideja nije svidjela, ali nakon nekog vremena, sazrijevanja i razgovora poželio je dobiti i bracu i seku u isto vrijeme, i to odmah sutra. Tako da Marli jedva čeka upoznati svoju seku da se ima s kim igrati, kako sam kaže.

Ranije nam je u intervjuu za Večernji list otkrila neke detalje o svome sinu.

- Marli je rano progovorio. Jako čisto, razgovijetno i u pravim/točnim padežima slaže rečenice i to složene. Heheh. Kao i većina djece voli i crtati i pjevati i glumatati, no vrijeme će pokazati. Samo neka je sretan u tome što radi kao što su i njegovi roditelji sretni na svojim poslovima - kaže Mia.

Miju je šira javnost upoznala u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'. Gledali smo je u serijama kao što su 'Nemoj nikome reći', 'Dar mar', 'Crno-bijeli svijet' i 'Mrkomir prvi'. Saša Anočić, glumac i redatelj koji je preminuo 2021. je njen otac.

