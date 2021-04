Mia Anočić: Odoše pare na podstanarstvo, voljela bih da kupimo svoju nekretninu

Da sam mogla birati koga bih igrala u seriji “Dar Mar”, i sama bih odabrala Seku – kaže nam glumica Mia Anočić Valentić i potvrđuje kako je njezina Seka iz serije Nove TV brbljava, pragmatična i ne srami se reći što misli.

– Složila bih se s takvim opisom Seke. Dodala bih još da Seka, osim što je glasna, vesela, bez dlake na jeziku, malo voli i spletkariti kako bi dobila ono što želi, iz čega, među ostalim, i proizlazi komičnost/komika ovoga lika. Da, bio je gušt glumiti Seku – zadovoljno nam priča 30-godišnja glumica. U seriji je odlična plejada naših domaćih glumaca, Mia je dosta scena snimala s kolegom Fabijanom Pavlom Medvešekom, a otkrila nam je i tko ju je posebno oduševio od glumaca s kojima je radila na ovom projektu.

– Uh, s obzirom na to da je većina podjele bila za poželjeti, teško će mi biti odgovoriti na ovo pitanje. Izdvojit ću dragog Milana Štrljića, mog televizijskog ujaka, koji je odličan kolega, učitelj i čovjek. Hvala mu na svemu – kaže Mia. Gledatelji svaku večer na ekranima prate kakve zgode su snašle stanovnike Dizmova, a mi smo zamolili Miju da nam ispriča kako izgleda jedan dan na snimanju serije “Dar Mar” i da nam otkrije što se događa iza kulisa.

– Uzmemo li za primjer jedan od onih dana kad vidiš da si moraš alarm naviti u pet ujutro, pa onda snimiš nekoliko scena, onda imaš nekakve glupe rupe u rasporedu gdje ti se ne isplati ići kući, pa ostaneš na setu, družiš se s ljudima, jedeš, piješ, čekaš svoj red... onda snimiš svoje scene i juriš doma vidjeti svoju obitelj. Naravno, ako nemaš još koju scenu i rupu u rasporedu pa onda opet jedeš, piješ, družiš se s ljudima, čekaš svoj red... Brzo se navikneš na užurbani tempo i uigranost cijelog tima. Lijepo je kad svatko radi svoj dio posla. Onda mi nije problem provesti ondje cijeli dan – ispričala nam je glumica i mama malenog Marlija kojem su dvije i pol godine, a uskladiti obiteljske obveze sa snimanjima bio je novi izazov za glumicu.

– Ovaj period bio je poprilično izazovan, ali, kao što sam već rekla, brzo se čovjek navikne i prilagodi, ako se dobro organizira. I ako imaš obitelj i prijatelje koji će uskočiti s čuvanjem kad god je frka. Moja sestra Tina i mama Snježana bile su nam “džoker zovi”. Hvala im. Na sreću, raspored je bio šarolik pa sam svaki slobodan trenutak koristila da budem sa sinom i mužem – kaže Mia i s puno ponosa odgovara nam na pitanje primjećuju li se kod Marlija već neke umjetničke crte?

– Marli je rano progovorio. Jako čisto, razgovijetno i u pravim/točnim padežima slaže rečenice i to složene. Heheh. Kao i većina djece voli i crtati i pjevati i glumatati, no vrijeme će pokazati. Samo neka je sretan u tome što radi kao što su i njegovi roditelji sretni na svojim poslovima – kaže Mia. Zaručnika Aleksandra upoznala je još kao desetogodišnjakinja, ali tek prije četiri godine putovi su im se opet spojili i počeli su svoju romansu, a Mia nam otkriva što ju je sve privuklo kod Aleksandra?

– Kod Aleksandra me privukao njegov zen koji nosi sa sobom, njegova jednostavnost i sličan pogled na svijet. Ima moj Aleksandar još masu lijepih osobina i karakteristika, no mislim da ne bi stalo sve u ovaj intervju – kaže nam i dodaje kako se još nisu vjenčali, ali ne ni zbog korone niti nečeg trećeg – jednostavno, ne žuri im se s tim korakom pa zato još nisu ni krenuli u organizaciju vjenčanja.

Mia dolazi iz poznate nam glumačke obitelji jer njezin tata je glumac Saša Anočić, a stric joj je Živko Anočić i obojicu ih Mia opisuje kao samozatajne umjetnike i pitamo glumicu koju su joj najvažniju lekciju o glumi dali tata i stric i jesu li ikada razmišljali da zajedno osmisle neki obiteljski glumački projekt?

– Kako su obojica poprilično samozatajni i pomalo boemi, uglavnom su me puštali da se sama snalazim. No kad god mi je zatrebao nekakav savjet, naravno da bi mi pomogli. Bilo bi divno kad bismo zajedno nešto radili. No nikako da se skupimo i krenemo. Nikad nije kasno – kaže glumica. Njezin talent ne staje samo na glumi jer Mia je talentirana i u plesu i pjevanju, u što su se uvjerili i gledatelji Nove TV kada je bila sudionica showa “Tvoje lice zvuči poznato”, a da joj dođe poziv za sudjelovanje u showu “Ples sa zvijezdama”, Mia već ima spreman odgovor.

– Da, odmah bih pristala sudjelovati u “Plesu sa zvijezdama”. Veselim se pozivu– s veseljem kaže i prisjeća se najzahtjevnijeg zadatka u showu TLZP. – A najzahtjevniji zadatak bio je izvesti scenu iz filma Flashdance. Morala sam drastično smanjiti koreografiju, kako bih mogla otpjevati pjesmu da barem solidno zvuči. U originalu glumica i njena dublerica samo plešu na tu pjesmu. Ja sam trebala i pjevati. Poprilično izazovno. Usprkos težini zadataka, da me sutra pozovu, odmah bih ponovno snimala TLZP. Bilo je to jedno od ljepših i korisnih iskustava u mome životu – kaže Mia. Njezina mama instruktorica je pilatesa i s njom je često vježbala, a je li uz maminu pomoć možda uspjela vratiti kilažu na onu prije poroda, pitamo glumicu?

– Htjela sam smršavjeti upravo kad sam dobila ulogu Seke, koja treba biti bucmasta. Održavala sam svoje kile dokle god je snimanje trajalo, no sad kad je završilo, promijenila sam prehranu i krenula vježbati. Teško je nositi te kile kad imaš stopalo 36 i pol (smijeh). Moj cjeloživotni trener je mama, no zbog njezinih obaveza, trenutačno vježbam sa svojim novim trenerom Alenom Veselićem, koji je odlučio pomoći mi da se vratim u formu. Hvala mu – govori nam glumica. Kao i svi, i ona se sa svojom obitelji prilagodila situaciji novog normalnog i jedva čeka da ovo ludilo oko nas prođe i bude prošlost, a sretna strana ove situacije bila je mogućnost da njezina mala obitelj bude više zajedno, da se druže i provode vrijeme u prirodi. Pandemija je donijela nova pravila i u njezinu kazalištu Kerempuh i Mia ne može dočekati da vidi svoje kolege i gledatelje u kazalištu bez maski.

– Trenutačno igram već postojeće predstave i veselim se novoj sezoni i novim projektima. Jedva čekam da se maknu te maske i vidim osmijehe ljudi u našem gledalištu, koje će, nadam se, biti dupkom puno – priželjkuje Mia i otkriva nam koje poslovne, a koje privatne bi voljela ostvariti u ovoj godini?

– Što se posla tiče, voljela bih da ga je što više s obzirom na situaciju u cijelome svijetu, a privatno bih voljela da napokon kupimo našu nekretninu. Odoše pare na podstanarstvo. A možda napokon i kažemo to čuveno “da”. No tko zna što nas sutra čeka. Bitno da se mi volimo i da smo sretni.

