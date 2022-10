Glumica je više od deset godina tajila tešku bolest: 'Kći mi je promijenila perspektivu, ne želim živjeti u strahu'

Glumica Emma Caulfield Ford (49) najpoznatija po ulozi Anye Jenkins u popularnoj seriji ''Buffy The Vampire Slayer'' više od deset godina skrivala je svoje zdravstveno stanje.

Svoju dijagnozu nije rekla ni nekim bliskim prijateljima i obitelji pa tako ni kolegama s kojima je radila. Za nju je 2010. godina bila izuzetno teška, a nakon traumatičnog iskustva i pretraga koje je obavila stigla i službena potvrda. Naime, dijagnosticirana joj je multipla skleroza.

Iako je u proteklih deset godina radila na brojim projektima, bojala se kako bi ju dijagnoza mogla koštati uloga. Emma se 2017. godine udala za kolegu glumca Marka Leslieja Forda s kojim je dobila kćer. Sada je odlučila javno progovoriti o bolesti za Vanity Fair.

Shvatila je i da je previše riskantno tešku dijagnozu skrivati od kolega budući da joj se simptomi mogu pogoršati.

-Do 2010. godine nisam imala nikakvih problema sa zdravljem, sve dok se jednog jutra nisam probudila. Imala sam osjećaj kao da mi u lijevoj strani lica imam milijun mrava koji mi hodaju po licu. Taj osjećaj je nestao. Shvatila sam da imam manjak osjeta- prisjetila se glumica koja je kada je osjetila prve simptome otišla kod svog akupunkturista koji ju je uputio neurologu koji joj je rekao da je to sve posljedica stresa. Potom je otišla na magnetsku rezonancu.

-Sjećam se da sam snimala scenu, na sebi sam imala usku Herve Leger haljinu. Osjećala sam se fantastično. Potom sam vidjela da imam propušten poziv od doktora. Nazvala sam ga i tada mi je rekao da imam multiplu sklerozu. Svijet mi je stao. Rekla sam da to nije moguće na što mi je on odgovorio da mogu tražiti drugo mišljenje. Bilo je to poput noćne more. Samo sam ga upitala: ''Što da učinim? Moram se vratit na posao''- prisjetila se glumica.

O bolesti je znala dosta budući da se njezin otac borio s istom. Emma je odlučila da svoju dijagnozu neće podijeliti s puno ljudi, a tada je krenula na još pretraga.

-Supruga sam upoznala 2011. godine i tada sam odlučila da neću živjeti život u strahu već se pobrinuti za sebe da sve bude u redu-kazala je Emma te otkrila zašto se odlučila javno progovoriti.

-Umorna sam od toga da nisam iskrena, a i moja kći promijenila mi je perspektivu. Znam da ona ima 30% veću šansu dobiti multiplu. Imam ovu platformu i trebala bih ju koristiti, iako će to možda utjecati na moj posao- objasnila je Emma.

