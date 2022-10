Partnerica rekordera Svena iz 'Potjere' natjecala se u istom showu, ovo je pitanje na kojem je kiksala

Partnerica rekordera Svena Marelića, koji je osvojio 115.000 kn u 'Potjeri', Mare Knežević natjecala se u istom showu. Već se jednom natjecala u ovom kvizu, a ovaj put nije htjela otkriti da je u vezi sa Svenom. Joško ju je nekoliko puta pitao tko je partner, no Mare nije htjela otkriti, a na taj račun našalio se i Dean Kotiga koji je bio lovac.

Foto: HRT

Mare je otvorila potjeru s osvojenim iznosom od 17.500.

Kotiga ju je brzo ulovio, jer Knežević nije uspjela na ploči točno odgovorit na pitanje koje glasi 'Koji je grad bio nadaleko poznat po izradi kvalitetnih mačeva?'.

Mare je odabrala odgovor Cordoba, no točan odgovor bi je Toledo.

Foto: Facebook

Podsjetimo, Sven Marcelić u Potjeri je prošli tjedan osvojio 115 tisuća kuna, a u završnoj potjeri je sam točno odgovorio na 22 pitanja i lovac Krešimir Sučević Međeral nije ga uspio "uhvatiti" i time je Sven postavio novi rekord u HRT-ovom kvizu jer ovakav rezultat dosad nitko nije ostvario.



- Bio je adrenalin u trenutku kad sam gledao isti kao i kad sam igrao. Teško je nekome tko nije bio u toj ulozi opisati taj osjećaj; jako je malo vremena, jako je velika koncentracija i bilo je dosta intenzivno. Pozitivna su se prisjećanja odmah aktivirala dok sam gledao s društvom koje je sada također dosta euforičnog raspoloženja. Ovo mi je prvi put u Potjeri, prije jedno 25 godina sam bio kod Joška Lokasa u Izazovu i od tada više nisam bio na televizijskim kvizovima, često sudjelujem u pub kvizovima, a Potjeru sam dugo gledao i igrao uz ekran i nakon nekog vremena sam prelomio, javio se i prošao. - ispričao nam je Sven dojmove nakon što je objavljena "Potjera" u kojoj je sudjelovao.

Sven je profesor hrvatskog, ali ne radi u struci i zaposlen je na Sveučilištu u Zadru na Odjelu za sociologiju i često kao politički komentator gostuje u HRT-ovim emisijama i nije mu strano pojavljivanje pred kamerama i televizijskog iskustva već ima dosta i kaže kako je u tome bila njegova prednost pred drugim natjecateljima jer mu kamere nisu stvarale dodatni pritisak.

- Biti u studiju mi je domaći teren i to je bila moja prednost, jer često vidim ljude koji puno znaju, a to je bio slučaj i s ekipom koja je bila sa mnom u Potjeri, ali kad se upale kamere osjećaju vrstu pritiska na koju nisu naučeni i pokažu puno manje znanja nego što ga imaju, a ja sam to lako izbjegao jer mi je televizija domaći teren i tu nemam puno problema - kaže nam Sven. Na kraju emisije Krešo je rekao kako Sven zaslužuje jednog dana u Potjeri biti lovac, ali Sven nam veli kako nema takvih ambicija.

- Imam drugu vrstu karijeru i nisam motiviran u tom smjeru, kvizovi su mi hobi i nemam namjeru to pretvoriti u profesiju. Bavim se znanošću i biti informiran je nuspojava mog posla, a i od malena sam dosta zainteresiran za puno toga i odrastao sam u obitelji u kojoj sam bio okružen knjigama, društvo u kojem se nalazim je sklono kvizovima i informirani su i kombinacija tih faktora je dovela do toga da dosta toga znam. - objašnjava nam i dodaje kako se s Krešom poznaje još iz studentskih dana, a nakon emisije su najviše pričali o svom potomstvu jer su obojica u isto vrijeme postali očevi. Za kraj pitamo ga kako planira potrošiti osvojeni iznos? - Ima nekih planova za srednje velike investicije, nešto male će biti i za knjige za buduće kvizove, za bebu...

VIDEO Drew Barrymore progovorila o teškom djetinjstvu: 'S 13 godina dva puta sam bila na odvikavanju, završila sam u psihijatrijskoj ustanovi