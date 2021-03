Glumica (74) otkrila sve o odnosima sa suprugom (84): 'Danas sam se već poseksala tri puta'

Glumica Suzanne Somers(74) otkrila je da sa suprugom Alanom Hamelom(84), s kojim je u braku od 1977. godine vodi ljubav tri puta dnevno.

- U ovoj fazi života većina ljudi misli da je to previše. Koliko je sati, podne? Danas sam se već poseksala tri puta - rekla je Suzanne u podcastu.

- Ne znam što se to događa u 4.30 ujutro, ali evo ga i jedno što si mogu tad pomisliti je 'Možemo li pričekati dok ne izađe sunce?' - kazala je glumica.

Suzanne je dobila neugodno iznenađenje u svome domu, kada je snimala video za Facebook LIVE. Naime, Suzanne je bila usred snimanja, kada joj se na vratima pojavio nepoznat čovjek. U kući je s njom bio i suprug Alan Hamel, a muškarac je samo u jednom trenutku počeo nešto pričati, no iako su čuli zvukove ni Suzanne ni on nisu odmah shvatili da nisu sami.

Čovjek je kazao kao je prestrašen jer ga prate koze, a nakon što ga je Suzanne pitala kako se zove, odgovorio je da mu ej ime Aaron Carpenter. Nakon toga ga je upozorila da ne bi trebao biti u njezinom domu, a isto je ponovio i njezin suprug. Suzanne je svoje reakcije snimila kamerom, vidno prestrašena, smireno je komunicirala s uljezom koji se činio čudnim, no zapravo nije predstavljao stavrnu prijetnju. Prije no što je otišao, uljez je rekao kako ima dar za Somers, no ona mu je odgovorila da nije zainteresirana.

