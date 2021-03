Maja se pohvalila Nenadovim darom dva dana nakon što je stigla iz bolnice: 'Moja srodna duša'

Čestitke i dalje ne prestaju stizati sa svih strana u dom Šuput-Tatarinov. Otkako su Maja (41) i suprug Nenad (37) prošlog tjedna dobili sina, preslatke fotografije zajedničkog života na društvenim mrežama ne prestaju otapati i najtvrđa srca.

Naime, na jednoj od priča na Instagramu Maja se pohvalila darom koji joj je uručio Nenad.

Foto: reuters

– Posebna dostava. Moj mužić. Moja srodna duša – poručila je Maja ispod slike raskošnog buketa ruža.

Podsjetimo, Maja još uvijek ne otkriva ime svog sina, ali jasno je prije poroda dala do znanja kako to neće biti domaće i tradicionalno ime. Ona i suprug Nenad odabrali su ga, ali čuvat će ga još neko vrijeme za sebe. Majin i Nenadov sin na Apgar testu, koji upućuje na brzinu i sposobnost prilagodbe novorođenčeta na vanjski svijet, dobio je maksimalnu ocjenu. Dječak je dugačak 48 cm, a težak 2900 grama. Nedugo prije poroda Maja je dala i zadnji intervju prije nego što će postati mama, a pred TV kamerama otkrila je kako će uskoro izbaciti na tržište i liniju baby kozmetike.

Foto: reuters

U intervjuu koji nam je dala prije nekoliko mjeseci Maja se prisjetila trenutka u kojem je doznala da je trudna.

– Koliko god da ste vi u životu spremni i koliko god to želite, onog dana kad to doznate jednostavno upadnete u stanje šoka. Zablokirala sam, bila sam sama ujutro kod kuće i samo sam zanijemila. Tri dana trebala su mi da shvatim da je to istina i stalno sam mislila da je to neki san. Čekala sam muža da dođe po mene i tih sat vremena, koliko sam ga čekala, mislila sam da ću poludjeti od čekanja – rekla nam je tada.