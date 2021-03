Lucija Lugomer o najtežim trenucima: Ova slika pokazuje strah za vlastiti život i nikada to neću zaboraviti

Hrvatska plus size manekenka, Lucija Lugomer već je ranije progovorila o poslijeporođajnoj depresiji s kojom se borila nakon što je rodila sina Leona. Situacija se pogoršala i zbog toga što se brzo nakon što je rodila dogodila pandemija koronavirusa, ali potres u Zagrebu. Sada se ponovno prisjetila tog dana i otkrila koliko se od tada promijenila.

"22.03.2020. Dan kada se moj život promijenio iz korijena. Ne mogu govoriti iz tuđih gledišta ali mogu iz svog. Novopečena prvorotkinja u postporođajnoj depresiji, u začetku pandemije (da smo tada znali...) i potresu. Ne, nije mi mogla doći patronažna sestra i pomoći mi s pupkom, previjanjem, kupanjem itd. Ne znam kako sam izvukla živu glavu ne fizički već psihički. Ne znam niti dan danas, odnosno godinu dana kasnije", započela je Lugomer.

Foto: Instagram

Ova slika nema filter jer život NIJE filter. Ova slika pokazuje strah za vlastiti život i NIKADA neću zaboraviti što mi je prošlo kroz glavu u trenutku ove fotografije. Živote, tek sam ga dobila, tek sam ga rodila i živote - premalo mi je to. Želim ga gledati dok raste, stasa, želim da mi priča i da me zove ‘mama’. Ali, uslikat ću nas, time si dati za pravo da vjerujem u budućnost i da mu o svemu tome govorim jednoga dana te da mu odgovorim na sva pitanja koja ima za mene", nastavila je i dodala:

"Danas, godinu dana kasnije, Leon je rekao i to željeno ‘mama’ i hoda, i priča i volimo se više no ikada. Ali moj Zagreb vise nije isti. Moj dom vise nije isti. Odrasla sam u centru svoga grada, tu su moje uspomene, moji prvi poljupci, moja obitelj, moja prva pijanstva, moji plesovi, prijatelji, posao...sva esencija. Ovdje je moj dom i biram ga svojevoljno. Ali on više ne diše istim zrakom. Njime više ne hodaju ‘isti’ ljudi. Danas, godinu dana kasnije, želim da ova fotografija bude svojevrstan izazov za BOLJE. Za NAPRAVILI SMO NEŠTO. Za SIGURAN DOM. Za SIGURNU OBITELJ. Za sva BUDUĆA igranja i STVARANJA", zaključila je Lucija.

