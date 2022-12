Glumce koje rado gledamo u božićnim filmovima u stvarnom životu zbog ovoga ne želimo susresti

Filmovi s tematikom blagdana mnogima su uvijek prvi izbor u ovo vrijeme kako bi se zabavili i opustili. Komedije koje zajedno može gledati cijela obitelj nekada su dobra prilika za mali bijeg od stvarnosti, ali i disfunkcionalne zajednice na ekranu izgledaju simpatičnije no što su one s kojima se svakodnevno suočavamo. Jasno nam je svima da takvi filmovi ne prikazuju stvaran život, ali postane još jasnije kada istražimo tko su zapravo zvijezde božićnih uspješnica.

U filmu 'Najluđi božić' (National Lampoon's Christmas Vacation) iz 1989. glumac i komičar Chevy Chase tumači glavnu ulogu Clarka Griswolda. Iako je Clark u filmu bio tipičan američki otac, Chase je potpuno drukčija osoba u stvarnom životu. Naime, suradnici su ga optužili da je nemoguć na snimanjima, nema obzira prema kolegama, ali i da ih vrijeđa.

Glumac Donald Glover izjavio je kako mu je Chase pričao rasističke viceve kako bi ga zbunio na snimanju, a komičar Pete Davidson nazvao ga je lošom osobom i rasistom. Na te kritike Chevy je ovako odgovorio.

- Boli me briga. Ja sam ja. I sviđam se sebi takav kakav sam. Nije me briga. I razmišljao sam puno o tome, aline znam što da kažem osim da me boli briga.

Za Chasea lijepe riječi nije imao ni glumac Will Ferrell koji je komentirao njegova nastup nakon što je bio domaćin u emisiji Saturday Night Live još 1997. godine.

- Ne znam jeli bio na nečemu, je li popio malo previše tableta za bolove taj dan, ali ulazio je u svaku sobu i nešto komentirao. Došao je do prostora u kojem su bile scenaristice pa je jednoj od njih dobacio: 'Možda mi ga kasnije možeš izdr***.

Njegovo ponašanje odrazilo se i na karijeru, jer ga se samo rijetki sjećaju iz nekog uratka koji nije povezan s božićnim filmom zbog kojeg je postao planetarno poznat.

Glumac Tim Allen izgradio je ozbiljnu karijeru kao glumac u božićnim filmovima. Glumio je u 'The Santa Clause', pa i u drugom i trećem nastavku te franšize, a uloge je imao i u 'Christmas with the Kranks' i 'El Camino Christmas'.

No, iako je i u seriji Home Improvement' glumio benignog obiteljskog čovjeka, u stvarnom životu je imao i okršaje sa zakonom.

Naime, kao 23-godišnjak uhićen je jer je krijumčario drogu nakon što mu je u prtljazi pronađen heroin zbog čega je završio u zatvoru. Piti je počeo kao 10-godišnjak i njegova ovisnost se samo pojačala nakon što je izgubio oca.

Uhićen je jer je vozio pod utjecajem alkohola. Uspio se riješiti ovisnosti uz pomoć klinike za rehabilitaciju, a u jednom podcastu je pričao o alkoholizmu.

- Toliko me sram zbog onoga što sam radio i što su neki smatrali da je u redu, kao na primjer, to što sam razvozio ljude dok sam bio pod utjecajem alkohola. Moj otac je na takav način preminuo i jako mi je teško, alkohol je podmukao.

