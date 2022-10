Glumac Fabijan Pavao Medvešek ne skriva koliko je uzbuđen zbog sretne vijesti: Znamo i spol

Glumac Fabijan Pavao Medvešek kojeg na Novoj TV gledamo u žiriju showa "Supertalent" podijelio je sretnu vijest kako će uskoro postati otac.

- Volimo te neke bitne i ključne stvari ostaviti nama, ali naravno nismo mogli sakriti da stiže, da nam netko stiže. Užasno sam uzbuđen i užasno se veselim, ali što će biti od toga ne znam. Zna se već i spol, ali... Stvarno jedino o čemu mi razmišljamo je da to dijete bude zdravo, i dobro i da nam dođe - rekao je Fabijan za IN Magazin.

Krajem svibnja Fabijan i njegova dugogodišnja djevojaka Karla Abramović su izmijenili bračne zavjete. S Karlom je u vezi još od srednje škole i glumac kaže kako mu je brak donio zrelost te je u razgovoru dodao kako su on i Karla kroz svoju vezu tijekom srednje škole i fakulteta prošli različite uspone i padove, a Karla mu je u svemu najveća podrška. S Karlom je neko vrijeme vezu održavao na daljinu jer je ona produkciju studirala u Londonu, a uz mamu supruga mu je najveća kritičarka i jako cijeni što mu uvijek iskreno kaže što misli o njegovoj glumi.

Fabijan je bio i sudionik showa "Tvoje lice zvuči poznato" u kojem je na kraju, prije dvije godine, i pobijedio.

- Nisam to očekivao niti sam znao kako se s time nositi kad se to dogodilo. Zapravo je to pobjeda svih nas osmero – jer smo preživjeli 16 epizoda i priveli to kraju, a pobjeda je u znaku davanja novca onima koji ga trebaju. Na sve ovo gledam kao na rasplet showa koji se morao dogoditi, a zapalo je mene zbog čega sam sretan i zahvalan - rekao nam je glumac nakon što je pobijedio u ovom showu.

