Izazovna Ukrajinka šokirala žiri, zbog svog nastupa ne smije ništa jesti: 'Moram to prakticirati'

U šestoj audicijskoj epizodi, koja je na rasporedu ove nedjelje, članovi žirija Supertalenta ostat će u čudu nakon nastupa atraktivne Natashe Korotkine koja će svojim izazovnim izdanjem na prvi pogled zaokupiti njihovu potpunu pažnju. Iako je u prethodnim sezonama žiri već imao prilike vidjeti nastupe brojnih trbušnih plesačica, Natasha će na pozornici pokazati jedinstveni i dosad neviđeni stil ovog plesa, a njezini će nevjerojatni pokreti trbuhom izazvati šok i nevjericu. „Imam vlastiti stil trbušnog plesa. Kombiniram razne elemente i efekte u jedan nastup, a to su orijentalni stil, trbušni ples i posebni trbušni pokreti“, najavljuje Natasha.

Iako je po prirodi mirna, sramežljiva i zatvorena, onog trenutka kada stane na pozornicu Natasha postaje u potpunosti drugačija, a upravo će toj transformaciji svjedočiti gledatelji Supertalenta kojima će ova vatrena plesačica priuštiti nastup za pamćenje. Zbog Natashinih ekstremnih i naizgled nemogućih pokreta trbuhom, Maju će zanimati ako osjeća ikakvu bol, dok će je Fabijan upitati može li uopće jesti prije nastupa, a njezin će ga odgovor iznenaditi. „Zapravo pijem samo kavu i pojedem malo čokolade i to oko 7 ujutro. Ne jedem ništa sve do nastupa. Moram to prakticirati jer zbog trbušnih pokreta ne mogu jesti“, otkrit će Natasha.

Njezina posebna tehnika plesa, koja neprestano izaziva divljenje gdje god se pojavi, rezultat je dugogodišnjih treninga, a osim što je ples za nju hobi, ljubav i posao, u njemu pronalazi utjehu i lijek otkako je počeo rat u rodnoj Ukrajini. Natasha je uspjela s roditeljima pobjeći iz Mariupolja, ali bez obzira na događaje koji su naglo promijenili njezin život odlučna je u tome da ne odustaje od svog talenta koji će ove nedjelje pokazati pred hrvatskom publikom.

„Ja sam toliko impresionirana da sam i dalje bez riječi“, „Što je ovo bilo?“ i „Ovo je nevjerojatno“ bit će samo neki od komentara žirija, a zbog čega je Natashin nastup toliko poseban otkrijte u novoj epizodi Supertalenta u nedjelju na Novoj TV!

