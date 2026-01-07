Glumačku zvijezdu ralica je gotovo samljela, slomio je više od 30 kostiju: 'Mogao sam vidjeti svoje oko drugim okom'

Hollywoodski glumac Jeremy Renner danas slavi 55. rođendan, no ovaj datum za njega ima puno dublje značenje. Naime, na ovaj dan slavi život koji je umalo izgubio prvog siječnja 2023. godine, samo šest dana prije svog 52. rođendana. Tog kobnog jutra, glumac je pokušavao pomoći svom nećaku Alexu izvući automobil iz snijega koristeći svoju ralicu PistenBully, tešku gotovo šest i pol tona. Nakon što je oslobodio vozilo, izašao je iz kabine ne povukavši ručnu kočnicu. Kada je stroj počeo nekontrolirano kliziti prema njegovom nećaku, Renner je u pokušaju da spriječi tragediju pokušao uskočiti natrag u kabinu, no završio je pod gusjenicama teške ralice.

Posljedice su bile stravične. U nesreći koja ga je, kako je sam rekao, doslovno samljela, slomio je više od 30 kostiju, uključujući 14 rebara, kralježak i lubanju, a probijena su mu pluća i jetra. U jednom od kasnijih intervjua, otkrio je i stravičan detalj o ozljedi oka koje je, kako kaže, ispalo iz duplje. - Vjerujem da sam mogao vidjeti svoje oko drugim okom - izjavio je, potvrdivši da su mu liječnici metalnim pločicama i vijcima morali rekonstruirati očnu duplju. Njegovo srce je u jednom trenutku stalo, a on je kasnije priznao kako je tehnički "umro" na mjestu nesreće prije nego što su ga oživjeli.

Tijekom oporavka, koji je proveo prvo u bolnici, a zatim kod kuće, glumac je priznao da je osjećao ogromnu krivnju te se ispričao svojoj obitelji za bol koju im je prouzročio. - To je moja greška i ja sam je platio - rekao je kroz suze u emotivnom intervjuu, dodavši da je u najtežim trenucima počeo pisati oproštajna pisma. Unatoč svemu, istaknuo je kako bi bez razmišljanja sve ponovio kako bi spasio život svog nećaka.

Jeremy Renner otpušten iz bolnice nakon teške nesreće koju je doživio: 'S obitelji kod kuće'

Njegov oporavak bio je jednako čudesan kao što je nesreća bila stravična. Iz invalidskih kolica ustao je na noge, prvo uz pomoć hodalice, a samo nekoliko mjeseci kasnije počeo je hodati sa štapom. Danas, tri godine kasnije, Renner se ne samo vratio glumi i snimanju popularne serije "Mayor of Kingstown", već je objavio i memoare "My Next Breath" o svom iskustvu. Njegova nevjerojatna mentalna i fizička snaga inspirirala je milijune, a nedavnom objavom videa na kojem ponovno skija, pokazao je da se i nakon najtežih padova moguće vratiti jači nego ikad.