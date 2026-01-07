Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 187
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
ČUDESNO JE PREŽIVIO

Glumačku zvijezdu ralica je gotovo samljela, slomio je više od 30 kostiju: 'Mogao sam vidjeti svoje oko drugim okom'

Foto: Instagram
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
07.01.2026.
u 19:45

Američki glumac Jeremy Renner danas slavi 55. rođendan, a malo je nedostajalo da ga ne dočeka. Prije tri godine, zvijezda 'Osvetnika' preživjela je stravičnu nesreću u kojoj ga je pregazila ralica teška 6500 kilograma, no danas ponovno stoji na nogama i slavi život

Hollywoodski glumac Jeremy Renner danas slavi 55. rođendan, no ovaj datum za njega ima puno dublje značenje. Naime, na ovaj dan slavi život koji je umalo izgubio prvog siječnja 2023. godine, samo šest dana prije svog 52. rođendana. Tog kobnog jutra, glumac je pokušavao pomoći svom nećaku Alexu izvući automobil iz snijega koristeći svoju ralicu PistenBully, tešku gotovo šest i pol tona. Nakon što je oslobodio vozilo, izašao je iz kabine ne povukavši ručnu kočnicu. Kada je stroj počeo nekontrolirano kliziti prema njegovom nećaku, Renner je u pokušaju da spriječi tragediju pokušao uskočiti natrag u kabinu, no završio je pod gusjenicama teške ralice.

Posljedice su bile stravične. U nesreći koja ga je, kako je sam rekao, doslovno samljela, slomio je više od 30 kostiju, uključujući 14 rebara, kralježak i lubanju, a probijena su mu pluća i jetra. U jednom od kasnijih intervjua, otkrio je i stravičan detalj o ozljedi oka koje je, kako kaže, ispalo iz duplje. - Vjerujem da sam mogao vidjeti svoje oko drugim okom - izjavio je, potvrdivši da su mu liječnici metalnim pločicama i vijcima morali rekonstruirati očnu duplju. Njegovo srce je u jednom trenutku stalo, a on je kasnije priznao kako je tehnički "umro" na mjestu nesreće prije nego što su ga oživjeli.

Tijekom oporavka, koji je proveo prvo u bolnici, a zatim kod kuće, glumac je priznao da je osjećao ogromnu krivnju te se ispričao svojoj obitelji za bol koju im je prouzročio. - To je moja greška i ja sam je platio - rekao je kroz suze u emotivnom intervjuu, dodavši da je u najtežim trenucima počeo pisati oproštajna pisma. Unatoč svemu, istaknuo je kako bi bez razmišljanja sve ponovio kako bi spasio život svog nećaka.

Jeremy Renner otpušten iz bolnice nakon teške nesreće koju je doživio: 'S obitelji kod kuće'
1/11

Njegov oporavak bio je jednako čudesan kao što je nesreća bila stravična. Iz invalidskih kolica ustao je na noge, prvo uz pomoć hodalice, a samo nekoliko mjeseci kasnije počeo je hodati sa štapom. Danas, tri godine kasnije, Renner se ne samo vratio glumi i snimanju popularne serije "Mayor of Kingstown", već je objavio i memoare "My Next Breath" o svom iskustvu. Njegova nevjerojatna mentalna i fizička snaga inspirirala je milijune, a nedavnom objavom videa na kojem ponovno skija, pokazao je da se i nakon najtežih padova moguće vratiti jači nego ikad.
Ključne riječi
showbiz glumac rođendan nesreća Jeremy Renner

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

5
potvrdio nagađanja

Prijatelj supruga Blanke Vlašić objavio znakovitu fotografiju: 'Njegov ljubavni život je malo nenormalan'

Iako je poznato da je brak Vlašić i Guchta, u kojem su dobili sina Monda, otvorenog tipa, kao i da Van Gucht već gotovo šest godina dijeli život s belgijskom spisateljicom Charlotte Van Looy, s kojom živi skoro četiri godine, čini se da je u njegov život ušla nova, znatno mlađa žena. Riječ je o 20-godišnjoj manekenki Valentine Besard, s kojom se novinar sve češće pojavljuje u javnosti

2
'NIJE BILO PRIMJEDBI'

S HRT-a odgovorili na optužbe oko kontroverzne nagradne igre: 'Pravila su vrijedila jednako za sve natjecatelje'

Sve što je bilo dopušteno jednom natjecatelju bilo je dopušteno i ostalima, u skladu s pravilima igre. Nakon proglašenja pobjednice, na ishod nije bilo primjedbi, što se može provjeriti u javno dostupnim snimkama programa. Nadzor tijeka igre, uz djelatnike na samom mjestu događaja, praćen je putem snimki kamera na monitorima u prostorima HRT-a, stoji u odgovoru Komunikacija HRT-a.

Rock & Off
ŽESTOKA KONKURENCIJA

Objavljene nominacije za osmu Glazbenu novinarsku nagradu Rock&Off!

U kategoriji Albuma godine snage će odmjeriti: Boutique Pop, Vol. 1 - Mayales, Carstvo Mediterana - BluVinil, Komad neba - ManGroove, Masters Of Afters - ABOP, Medzotermina - Mimika Orchestra, Summer is Over - LHD i Sve isto kao svaki put do sad - Tidal Pull. Za Pjesmu godine nominirani su: Gužva - Porto Morto, Hostesa - Mayales, Moja jedina - Goran Bare, Tajna - ManGroove feat. Zbor Izvor, Vodi me na put - Tidal Pull, Zamisli – Josipa Lisac i Zwei Kilo Zucker - ABOP

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!