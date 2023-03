Slavni glumac prohodao tri mjeseca nakon što mu je ralica u nesreći polomila 30 kostiju

Početak 2023. godine za glumca Jeremyja Renner nikako nije bio dobar. Naime, glumca je prvog siječnja pregazila ralica te je bio u kritičnom stanju te je jedva preživio. Dok je čekao pomoć, izgubio je puno krvi te je slomio više od 30 kostiju i pretrpio tupu ozljedu prsnog koša. Liječnici su mu nakon toga pomogli te je krajem siječnja otpušten iz bolnice. Početkom ovog mjeseca mogli smo vidjeti fotografije odlično raspoloženog glumca u Los Angelesu, a sada je čini se i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama odlučio podijeliti svoj napredak.

Naime, Jeremy je sada na Twitteru objavio snimku na kojoj se može vidjeti kako vježba na pokretnoj traci. Pohvalio se da je ponovno stao na noge.

- Sada moram pronaći druge stvari kojima ću ispuniti vrijeme kako bi se moje tijelo oporavilo - napisao je Renner uz snimku. Obožavatelji su mu u komentarima poručili da je ovo "doista veliki napredak" i da su "jako ponosni" na njega.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY