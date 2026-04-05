Naša pjevačica rodila je u 46. godini i život je posvetila vjeri. Sa suprugom ju je upoznao pater Linić

Glazbenica Marija Husar Rimac sa sestrom Ivanom prije nekoliko dana objavila je religioznu pjesmu na društvenoj mreži Instagram, a u komentarima su se pronašle lijepe riječi i čestitke. Čak im se javila i glazbenica Nina Badrić koja im je ostavila emotikon srca u komentarima ispod objave. Inače, poznato je kako sestre Husar posljednjih godina promoviraju vjeru te su imale nekoliko svjedočanstvara u crkvama. – To su stvari koje možeš duboko u srcu priželjkivati, možeš se moliti za to, možeš maštati, sanjati o tome, jer znaš da je Bogu sve moguće i čekati taj trenutak da se to dogodi – govorila je svojevremeno glazbenica Marija Husar Rimac, a koja je prošle godine proslavila svoj jubilarni 50. rođendan. Osim toga, nedavno je objavila i fotografije sa suprugom Vjekoslavom, a mi smo se tim povodom prisjetili Marijina puta kada je silno željela drugo dijete, ali nikako nije mogla začeti. Inače, od 2009. godine u braku je s Vjekoslavom Rimcem, s kojim je 2018. godine dobila sina Ivana. – Ja sam mama 4-godišnjeg sina Ivana i to je nešto što je ispunilo moj život... On je veseo, zaigran, pametan. Dobili smo jedno malo slatko stvorenje koje je tu ljubav još oplemenilo. Nas dvoje još više učvrstilo. Vjeko je predivan otac... Dogodila nam se nadogradnja, ne znam uopće kako bih to nazvala – priznala je tada Marija za In Magazin, a onda se u veljači 2021. dogodilo pravo čudo. Marija je rodila sina Niku i to u 46. godini života.

– Niko nam se dogodio nakon 11 godina braka tako da, evo, imala sam 45 godina onda, taman sam navršila i već sam mislila, OK, to je to, gotovo, Ivan ostaje jedinac i s tim sam zadovoljna. Porazgovarala sam s dragim Bogom i rekla sam – i na tome ti puno hvala, valjda tako treba biti, to prihvaćam. I baš u tom trenutku kad čovjek sve nekako prihvati i otpusti, onda sam doznala da sam u drugom stanju – istaknula je glazbenica te dodala: – Plakala sam, sjećam se, postoji video, Vjeko me snimio gdje gledam u test, on je bio jadan sav zbunjen: 'Što to znači, što znači ova crtica?' Ja kažem: 'Trudna sam!' – prisjetila se ranije.

FOTO Evo kako izgleda raskošni uskrsni stol Marka Grubnića: Ove godine nadmašio je samog sebe

Podsjetimo, Marija je također u medijima istaknuta i kao vjernica koja je govorila o svom vjerskom preobraćenju koje se dogodilo kada je bila na vrhuncu glazbene slave s kultnom grupom Divas. – S 27 godina krenula sam putem vjere – kazala je Husar Rimac, koja je osjećala neku prazninu i smatrala je da život prolazi pored nje. Budućeg supruga upoznala je na Taboru kod fra Zvjezdana Linića, koji je pogurao njihovu romansu. – Pater nas je uvijek zvao na druženja u zbornicu kod sebe kad bi završio seminar i tamo smo se družili, pričali, uvijek se dobro jelo, dobro se pilo, ha-ha, zezam se. To se zna, kod patera kad se dođeš, prvo uvijek popiješ rakijicu za dobro raspoloženje. Pater je jako navijao da nas dvoje probijemo tu barijeru, neku prepreku koju smo imali, da budemo zajedno, i onda stalno: "Vjeko, ja mislim da je Marija za tebe" i obrnuto, ja ono: "Dajte, pater..." – prisjetila se Marija.

FOTO Evo kako su Thompson i njegova supruga Sandra čestitali Uskrs svojim obožavateljima

Na kraju su oboje popustili, započeli su romansu i nakon šest mjeseci zaručili su se. Nakon godinu dana ljubavi ušli su i u brak. – Jedan i drugi sin bili su dugo iščekivani. Ivan je došao nakon pet godina braka, Niko nakon jedanaest. Danas kad ih uspavljujem, grlim i ljubim, i jednog i drugog, onda samo kažem: 'Ja sam najsretnija mama, znate li vi koliko sam vas ja dugo čekala' – zaključila je.