Glumac iz hit serija bio je beskućnik i sa 17 godina spavao je u prikolici i molio za pomoć: Očajan sam

Britanski glumac Jack Veal, poznat po ulozi mladog Lokija u Disneyevoj megapopularnoj seriji Loki, prošle je godine potresao javnost objavom na TikToku u kojoj je otkrio da sa samo 17 godina živi na ulici. U tadašnjem, brutalno iskrenom videu govorio je o godinama obiteljskog zlostavljanja te o činjenici da je beskućnik i da nema sigurnu obiteljsku podršku. Veal, koji je karijeru započeo vrlo mlad, rođen je 2007. godine, a prvu je ulogu ostvario već s 10 godina, u filmu My Name Is Lenny. Ubrzo je počeo nizati uloge u televizijskim projektima, uključujući serije Tin Star i The End of the F**ing World*. Najširoj publici postao je poznat kao mladi Loki u Marvelovoj hit-seriji Loki, dok mu je posljednja uloga bila u SF seriji The Peripheral 2022. godine.

Iako je ostvario zavidnu karijeru za svoje godine, njegov se privatni život u tom razdoblju urušavao. “Doma su me zlostavljali. Bilo je fizičkog i emocionalnog nasilja, nisam imao najbolje djetinjstvo”, rekao je tada Jack. Dodao je da su mu dijagnosticirani autizam i ADHD, kao i da je testiran na bipolarni poremećaj i psihozu. Objasnio je i da ne može živjeti kod bake i djeda jer je njegov djed bio teško bolestan, te da nema kamo. “Socijalna služba odbija mi pomoći bez obzira na sve što sam im rekao. Očajan sam”, govorio je dok je pokazivao u kakvoj prikolici spava — s razbijenim prozorima i satima udaljenoj od njegovog radnog mjesta, zbog čega je jedva uspijevao odlaziti na posao.

Kako je vrijeme hpostajalo hladnije, prošle godine u ovo doba ponovno se javljao pratiteljima i priznavao da se boji. Istovremeno je zahvaljivao svima koji su dijelili njegovu priču, nadajući se da će konačno dobiti pomoć. Nakon što su mediji prenijeli njegovu ispovijest, socijalna služba ga je napokon kontaktirala i ponudila sastanak te mogućnost ulaska u sustav udomiteljskih obitelji. No nakon sastanka uslijedilo je novo razočaranje — u još jednom videu rekao je da su mu poručili kako mora nastaviti živjeti na ulici dok mu ne pronađu udomiteljsku obitelj, što bi moglo potrajati tjednima. Tvrdio je da mu ne vjeruju da se u obiteljsku kuću ne može vratiti, i to unatoč dokazima koje je priložio.

Danas, srećom, Jack više nije beskućnik. Nakon što je njegova priča prošle godine dobila snažan odjek, ljudi iz cijelog svijeta pružili su mu podršku, a zajednica mu je pomogla stvoriti stabilnije uvjete života. Iako je put do sigurnosti bio dug i težak, Jackova se situacija konačno počela mijenjati nabolje, a mladi glumac danas živi u znatno sigurnijem i zdravijem okruženju nego prije te pomaže onima koji su u sličnoj situaciji u kojoj je on bio prije godinu dana.