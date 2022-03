Gledateljima se ne sviđa što su natjecatelji u 'Survivoru' polugoli i što natjecateljice nose tange

Na Novoj TV prikazuje se reality show "Survivor" u kojem natjecatelji, koji su podijeljeni u dva tima, prolaze kroz razne zadatke i smješteni su na osamljenom području u Dominikanskoj republici. Sa svakim uspješno savladanim izazovom dobivaju povlastice koje gubitnički tim nema i tako su sve bliže pobjedi.

Gledatelje je ovaj koncept privukao i prvu emisiju je pred malim ekranima pratilo preko 310 tisuća gledatelja i koja je s udjelom gledanosti od 32,5% među ciljnom skupinom 18-54 bila četvrti najgledaniji program dana. Zabavlja ih ovaj sadržaj ali ima i dosta komentara o nelogičnostima u ovom konceptu, pa su tako gledatelji tako primijetili kako su natjecatelji možda previše oskudno odjeveni.

#SurvivorHrvatska Seeing female competitors with G-strings during the competition really creates a lot of visual pollution. Also, the almost naked contestants look really funny in the scorching heat of Dominica.