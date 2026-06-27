VIDEO Američka novinarka izjavom uvrijedila Bosnu i Hercegovinu, susjedi bjesne: 'Elementarno neznanje'

Javnost u BiH i regiji ostala je zgrožena snimkom javljanja novinarke Abigail Velez. U najavi dvoboja osmine finala Svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i domaćina, Sjedinjenih Američkih Država, Velez je demonstrirala svoje nepoznavanje protivnika.

"O Bosni ne znam mnogo i ne bih znala pokazati gdje je na mapi, niti imam posebna saznanja o toj zemlji", izjavila je hladno, a zatim samouvjereno dodala: "Tim SAD-a se vratio i bolji smo nego ikad. Pripremite se, Bosno, jer dolazimo." Njezin istup, u trenutku najvećeg uspjeha bosanskohercegovačkog nogometa - prvog plasmana u nokaut fazu Svjetskog prvenstva - u tamošnjoj javnosti ocijenjen je kao vrhunac neprofesionalizma i čistog omalovažavanja.

American reporter Abigail Velez openly admits she knows nothing about Bosnia.



How did she become a journalist? 🤔 pic.twitter.com/TOgE5Ilk6O — Football Fans Stuff (@officialffsnews) June 27, 2026

Korisnici društvenih mreža munjevito su proširili sporni video, a komentari su jednoglasno osudili nastup američke novinarke. Mnogi su se pitali kako je moguće da sportska novinarka s takvog natjecanja ne posjeduje ni osnovne informacije o jednoj od sudionica najvećeg sportskog natjecanja na svijetu. Mediji u Bosni i Hercegovini bili su oštri, opisujući izjavu kao "ponižavajuću". Portal Klix.ba je naglasio da je novinarka pokazala "elementarno neznanje", dok su ostali konstatirali da se radi o "dobro poznatom američkom potcjenjivanju".

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Gaf nije ostao nezapažen ni u susjedstvu, a mediji u Srbiji isticali da su "Bosanci žestoko poniženi" te da je izjava izazvala "opću osudu u regiji". Slučaj je tako prerastao u regionalnu temu, ujedinivši javnost u kritici arogantnog stava koji je potcijenio ne samo sportski uspjeh jedne male zemlje, već i njezino postojanje na karti svijeta, i to uoči utakmice koja za cijelu naciju ima povijesni značaj.

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*dijelom uz pomoć AI