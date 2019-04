Gledatelji bijesni zbog Grubnićevog nastupa: 'Nešto prestrašno! Cajkaški klub'

Surpriseeee 🎂🎂🎂 Po prvi puta u zivotu nastupali smo zajedno 👫 Bilo je prezabavno biti dio nastupa i nadam se da vam se svidjelo iznenadjenje 👋👋 Hvala mom @markogrubnic sto je imao opet dobru viziju i zelju da zabavi publiku ❤️❤️

A post shared by majasuput (@majasuput) on Apr 7, 2019 at 12:31pm PDT