Grubnić i Garić pozirali samo u boksericama: 'Ovako izgledaju naše nedjelje'

Stilista Marka Grubnića i novinara Davor Garića trenutno gledamo u showu 'Ples sa zvijezdama'. Uoči večerašnjeg nastupa dečki su se razgolitili i svima pokazali svoja apolonska tijela.

Ni jednom ni drugom nije strano poziranje bez suvišnih krpica, no ovog su puta dečki udružili snage i zajedno pokazali mišiće. Golišavu fotografiju na svom Instagramu objavio je Grubnić koji je pratiteljima pojasnio i kako izgledaju njihove nedjelje.

- Dragi moji, ovako vam otprilike izgledaju naše radne nedjelje... Već u 8 ujutro ulazimo u studio, oko 9 smo već ovako goli, jer nas šminkaju, friziraju,špricajuu tijela, (naravno za sve to odjećaa smeta..), mi lovimo najbolje svjetlo za sliku zatim se polako oblačimo u kostime za nastup, pa probavamo... pozicije, kamere, svjetla, generalna proba, onda se opet skidamo maaaalo, možda netko nešto i pojede, a onda čujemo Ninu koja se dere - korekcije... to znači da smo opet goli, popravljaju šminku, kosu (Davor je tu u velikom plusu, jer on to preskače) ope treniraju tijela (ja najviše volim taj dio, jer ja bih da me stalno netko dira i gladi po tijelu...) , oblačenje kostima i počinje Live... Eh, onda nas naša Suza koordinira, jedni na galeriju, drugi na zagrijavanje, treći već čekaju znak za izlazak na stage i tako... volimo naše nedjelje i jako volimo sve ljude koji rade na ovom rasplesanom projektu - napisao je Marko i gledatelje upitao misle li da će večeras pleati obučeni ili polugoli.

Inače, s dečkima će večeras snage u plesu odmjeriti i Viktorija Rađa, a uoči još jedne emisije uživo njezin suprug Dino uputio je opako upozorenje njezinom partneru Marku Mrkiću.

