Gledatelji staju na Jasminovu stranu: 'Žao mi ga je, a Saneli će se ovo vratiti!'

U sinoćnjoj emisiji RTL-ovog showa "Brak na prvu" Sanela je priznala Jasminu kako je razvila osjećaje prema drugom muškarcu, no nije mu otkrila kako se radi o Edinu.

– Napisat ću da odlazim jer sam razvila osjećaje prema drugoj osobi – rekla mu je, a on je bio iznenađen. Želio je znati o kome je riječ, no Sanela nije htjela govoriti o tome. Jasmin je čak pomislio da je sve izmislila, no odlučio je da se neće protiviti njezinoj odluci pa mu je Sanela zahvalila na podršci. – Vodila je dvostruki život dok je bila sa mnom u braku – rekao je Jasmin pokušavajući sve okrenuti na šalu.

– Što se tiče ''Braka na prvu'', ostalo je samo – na prvu – zaključio je te skinuo prsten. Drugo jutro imao je pitanja o Sanelinu dečku, a ona je komentirala da vidi kako je malo potišten iako se pravi da je sve u redu. No ona se veselila što će vidjeti Edina, dok se Jasmin čudio koliko je njezin dečko tolerantan s obzirom na to da je ona u showu te dodao kako mu je stvarno čudna ta cijela situacija.

Dok neki gledatelji odobravaju ono što je napravila Sanela zbog toga kako se Jasmin od početka odnosio prema njoj, sve je više onih koji žale Jasmina i staju na njegovu stranu.

- I meni je žao Jasmina jer on se trudio da ispravi ono što je nesvjesno napravio, Edin je to iskoristio, njenu ranjivost, Edin je taj koji je igrao prljavo, ni Erna nije bila toliko naporna koliko je on tvrdio, on je imao svoj plan i povrijedio dvoje ljudi, nije fer - napisala je gledateljica na Facebooku.

- Meni je Jasmin na kraju ispao super. Koga ne bi iznenadilo ovakvo nešto, bez obzira što između njega i Sanele nikad nije niti bilo išta - glasio je jedan od komentara.

- Žao mi Jasmina,a Saneli ni Edin neće ništa dobra donijeti,ko bumerang će se joj to vratiti - napisao je gledatelj.

- Jasmine nisi ništa izgubio - poručio je drugi gledatelj u komentaru.

Iduća emisija "Braka na prvu" na rasporedu je u ponedjeljak, a gledatelji su poručili produkciji kako nije u redu što su toliko razdužili zajedničku večeru, pa ćemo rasplet zadnja tri para doznati tek za četiri dana.

