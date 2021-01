Gledatelji razočarani Vucinom TV emisijom: 'Totalno se pogubio, od početka je krenuo krivo'

Unatoč svim izazovima koje je nametnula pandemija brojne se televizije i dalje trude ostati što zanimljivije svojim vjernim gledateljima, a jedna od njih je i zagrebačka Z1 televizija. U posljednje vrijeme sve je gledanija i ozbiljnija, a čak i u ovim izazovnim vremenima ulažu u novi sadržaj. Tako je od petka navečer s emitiranjem krenula nova emisija 'Vuco Show', autorski TV format pjevača Siniše Vuce.Iako mu svjetla reflektora nisu strana čini se da je Vuco u voditeljskoj ulozi i nije baš najbolje snašao, a nakon njegova voditeljskog debija na društvenim mrežama oglasio se i Nedjeljko Badovinac Jumbo, producent Z1 televizije na kojoj se emitira show.

Foto: Facebook

"Vuco se totalno pogubio sve sam mu objasnio kako i što treba radit,napisao mu pitanja i rekao da treba prvo biti svoj, nisam još vidio da netko ima takvu tremu razumljivo je prvi put sjesti pred kamere je sasvim normalno ali to brzo prođe pogotovo kod nekog tko ima kakvog takvog iskustva sa publikom. Od početka je krenuo krivo, ali to je rizik emisije uživo koji je njemu bio stalno u glavi moram paziti ovo je uživo i tu se jednostavno izgubio. No svako ima pravo na drugu šansu.Znam ga sto godina i vjerujem da hoće i može a ako ne postoji plan B Hvala vam na vašim komentarima bilo da su pozivni ili negativni", napisao je Jumbo.

Ubrzo su se u komentarima oglasili i gledatelji. "Ne zna on pričat s ljudima dovedi nekog drugog", "Imaju dalmatinci zakon riječ za njega.... Redikul", "Pojela ga trema, krivu matricu pustili...", "Bez uvrede al on nije tip za takav posao pogotovo da ga radi samostalno osobno mu skidam kapu kao čovjeku i pjevaču", "Vucu prala trema", samo su neki od komentara nezadovoljnih gledatelja.

Bilo je i onih koji su branili Vucu rekavši kako je dobro odradio emisiju za prvi put.

"Pa i nije tako loše u ulozi voditelja za prvi put..može to on", "Moje mišljenje je da Vuco nikada do sada nije ima prilike da bude voditelj..Triba ga malo podržati i pustit da se razvija al opet uz neki nadzor da ne ode u neku drugu krajnost", "Ma prvi se mačići u vodu bacaju, druga šansa", neki su od komentara.