Gledatelji oduševljeni Amrinom majkom: 'Dajte Zumku u show!'

U sinoćnjem izdanju RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni" iz vile je izašla Polina nakon što su Toni i ona ustanovili kako veza na daljinu ne bi funkcionirala između njih.

- Nisam bila spremna da će to biti sad, mislila sam da će biti na ceremoniji, ali realno, odugovlačimo to barem tjedan dana tako da je bitno što smo to riješili - rekla je Polina. Gledatelji emisije na društvenim mrežama komentirali su kako je dobro da je ona ispala jer je u show ušla iz krivih razloga. No, pozdravili su pojavu majki sudionica showa.

Toni je bio oduševljen Danijelinom mamom koja je bila jako iskrena i zabavna. Također su mama i zet bili oduševljeni Tonijem i smatraju kako bi on i Danijela bili jako dobar par. Razgovor završava s Amrom i njezinom majkom, kojom se Toni iskreno oduševio zato što je zbijala šale na Amrin račun. "Ovakvi vas trenuci dodatno zbliže", zaključio je Toni.

Mame su zakon! Otkačene, opuštene, zabavne - komentirala je jedna gledateljica, a druga je dodala kako bi Zumku i Nevenku trebalo dati u show.

- I kad pogledam sve jedino su mi Karolina i Stankica bile hladne.. - mišljenja je jedna gledateljica.

- Dobro je Toni rekao 'Danijelina mama i Danijela su iste, samo je farba kose drugačija'. Slažem se, opičene obje i super su - bioje jedan od komentara.

U vili je ostalo samo pet kandidatkinja Karolina, Stankica, Amra, Danijela i Josipa.

Upravo to je bilo i tema njihova jutarnjeg razgovora u vili prije nego je Polina otišla, a kad je Danijela zaključila kako su Karolina i Polina sigurne, a vjerojatno i Stankica. "Meni je važnija ta emocija koju imam s nekim nego pobjeda", komentirala je Stankica.

"Amra misli da je blizu Toniju, ali mislim da nije blizu Toniju", komentirala je Karolina, a na nju se osvrnula i Polina: "Amfra fejka osjećaje, Amra fejka sve!"

"Žena je ženi najgori neprijatelj, to se sad i pokazalo", zaključila je pak Josipa.

