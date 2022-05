Najavio novi album! Harry Styles obožavatelje pozvao u svoju kuću na jednu noć

Britanski pjevač Harry Styles (28) najavio je da će nekolicinu sretnih obožavatelja pozvati u svoju 'kuću' na jednu noć. Naime, mladi glazbenik ovim je potezom najavio koncert 'One night only' na kojem će izvesti neke pjesme s novog albuma čiji je naziv 'Harry's House', odnosno 'Harryjeva kuća'.

Koncert bi se trebao održati u UBS Areni u New Yorku 20. svibnja, ulaznice stoje oko 25 dolara, odnosno nešto manje od 200 kuna. Ovako niska cijena ulaznica je zbog toga što sama karta ne znači da će obožavatelj dobiti mjesto. Odnosno Harryjev obožavatelj svoj dolazak mora potvrditi preko stranice Ticketmaster, što je moguće samo danas do 19 sati te će onda ući u bubanj, a osobe koje će zapravo moći biti na koncertu bit će izvučene sutra.

Podsjetimo, Harry je prije nekoliko tjedana oduševio svijet svojom kombinacijom na Coachelli. Pjevač je zasjao u šarenom kombinezonu, a nakon toga je nastupio i u sjajnim kožnim hlačama i prsluku u ružičastoj boji te se o njegovoj pojavi na ovom glazbenom događaji još uvijek priča.

Foto: YouTube Screenhshot Kao šlag na tortu nakon toga je stavio i izlazak novog albuma koji njegovi obožavatelji vjerno iščekuju. Harry je svoj prošli samostalni album objavio 2019. godine, a radilo se o albumu 'Fine Line'. Što se tiče novog albuma koji će svjetlo dana ugledi za dva i pol tjedna, Harry je najavio da će se na njemu naći 13 pjesama, a neke od njih su 'Matilda', 'Love of my life', 'Cinema', te pjesma koju već mnogi obožavaju 'As it was'.

