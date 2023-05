Glazbenik Jasmin Stavros preminuo nakon borbe s rakom kostiju

Glazbenik Jasmin Stavros preminuo je danas u Zagrebu u 69. godini života nakon što se posljednjih mjeseci borio s rakom kostiju, potvrdio nam jemenadžer pjevača Ljubo Šeperić. Jedva suzdržavajući suze rekao nam je kako je Stavros preminuo sinoć u 21 sat u bolnici na Jordanovcu, a uz njega je cijelo vrijeme bila njegova supruga Žarka. Kako neslužbeno doznajemo pogreb bi trebao biti u Splitu, a točno vrijeme i dan će biti objavljeni uskoro.

Podsjetimo, za njegovu životnu bitku saznalo se sredinom ožujka, kada je zbog bolova u leđima otišao u bolnicu, a otkad je dobio dijagnozu nalazio se na bolničkom liječenju.

- Krenulo je sve od čira na dvanaestercu. Onda su me operirali u Karlovcu. Nakon toga su ne pustili kući, međutim počela su me konstantno boljeti leđa. Nisam mogao više ništa. Zatim su me odveli u Vinogradsku, gdje su ustanovili da imam rak kostiju - kazao nam je glazbenik nakon što je vijest o njegovoj bolesti dospjela u javnost.

Nakon Vinogradske, Stavros je prebačen u KBC Rebro, gdje je išao na terapije zračenjem. U drugu bolnicu glazbenik je prebačen na vlastiti zahtjev, ali i po preporuci liječnika. No, stanje se zakompliciralo, pa je zbog toga prebačen na Jordanovac. Nažalost, bolest je bila jača i omiljeni glazbenik ipak je izgubio životnu bitku.

Opaka bolest pjevača je zatekla unatoč najzdravijem mogućem načinu života. Stavros je živio na selu, u miru i skladu s prirodom, poznat je bio po zdravom životu, umjerenoj prehrani i bavljenjem sportom. Otkako se 2008. preselio u mjestašce pokraj Jastrebarskog, uživao je u dugim šetnjama sa suprugom Žarkom i radovima oko kuće. Jedno je vrijeme sa suprugom svaki ponedjeljak odlazio na Japetić.