Glazbenik Ivo Marinković objavio debitantski spot za pjesmu 'Sram': 'Pjevam iz ljubavi i kako bih nekog inspirirao'

Splićanin Ivo Marinković javnosti predstavlja svoj debitantski spot za pjesmu "Sram" koju je napisao autor Matija Ivanković. - Pjevam o sramu, ali ne zbog sebe samog, nego kada se nađemo u situaciji da nas je sram zbog drugih osoba. S tim se mogu poistovjetiti, ali i dalje ostajem pristojan, tih i držim jezik za zubima. Inače, pjevam iz ljubavi i kako bih nekog inspirirao, i naravno, kako bi jednog dana kad odem s ovog svijeta nešto ostalo iza mene jer glazba živi vječno i najbolje pronalazi put do srca slušatelja. To je moja misija i zadatak, bez obzira kakve okolnosti bile. Naravno, ovim putem želim zahvaliti svima koji su mi pomogli u stvaranju ove pjesme i video spota - govori nam glazbenik koji je svojevremeno sudjelovao i u nekoliko talent show emisija, među kojima je i "The Voice Hrvatska".

- Kada sam sudjelovao u HRT-ovom "The Voiceu" odabrao me upravo Tony Cetinski, i to je doista za mene bila velika čast. Ponovno ne bih sudjelovao u nekom takvom sličnom formatu, ali naravno zahvalan sam na prilici - dodaje simpatični glazbenik koji je nedavno svoju splitsku adresu zamijenio onom zagrebačkom.

- Rad autora Matije Ivankovića me doista oduševio zato što sam odmah shvatio da je sposoban prilagoditi se mojem stilu i moram priznati da smo odmah kliknuli. On mi je napisao pjesmu i "The Move", inače laganog housea i soul-pop zvuka, i to je bio odličan početak naše suradnje. No na kraju smo se odlučili da se ipak trebam okrenuti s pjesmama na hrvatskom jeziku zato što je logično da se želim fokusirati na hrvatsko tržište. Ubacili smo i orijentalni prizvuk koji daje neku egzotičnu i mističnu notu. Iako ovo nije stilski tipična pjesma kakve sam dosad pjevao, mislim da rezultat nije loš - priča nam te govori kako mu je ovo prvo iskustvo sa snimanjem spota, u čemu se, svi će se složiti - odlično snašao.

- Istina, ovo mi je prvo ovakvo iskustvo snimanja spota, iako sam već bio pred kamerama, malo sam u početku bio nervozan, no mislim da sam se dobro snašao, a tome je pridonijela opuštena atmosfera na snimanju. Svidio mi se proces nastanka pjesme i spota koji je bio dug put od ideje do konačne realizacije - objašnjava glazbenik Ivo Marinković koji uskoro priprema i novu pjesmu za ljeto, malo bržeg ritma i u njegovom poznatom soul izričaju.

- Veselim se daljnjem radu i predstavljanju sebe publici, a upravo je to ovaj trenutak. Znam što hoću, a još više što ne želim u glazbenim i poslovnim pothvatima - zaključuje glazbenik, dok se za kraj autor pjesme Matija Ivanković nadovezuje:

- U razgovoru s Ivom, nakon našeg prvog singla “The Move”, koji je bio na engleskom jeziku i bržeg ritma, poželjeli smo napraviti nešto na hrvatskom, sporijeg tempa i s više emocije, te s malo dubljim tekstom. Ivina je želja bila izraziti se kroz temu odnosa među ljudima. Želio se dotaknuti prijateljstva – i onog pravog i onog lažnog – ljudi oko nas i onoga što svi proživljavamo u međuljudskim odnosima. Odmaknuli smo se od klasičnih ljubavnih tema, ali ne u smjeru socijalne tematike, već smo i dalje ostali pri osjećajima – onima koje proživljavamo sami sa sobom. Tako je nastala pjesma "Sram". Nakon naših razgovora, ono što je Ivo želio prenijeti svojim glasom postalo mi je jasno, i pjesma je krenula sama od sebe. Refren smo zamislili kao pomalo zborski, s pratećim vokalima, kako bi dao mogućnost da se svi poistovjete sa stihovima kroz pjevnost. Refren nosi srž poruke koju osjećamo iznutra, a strofe govore o onome što nas do toga dovodi. Mislim da je kut gledanja na ovu emociju unikatan, a spoj pjesme s Ivinom "soulful" vokalnom izvedbom upotpunjuje tu sliku - govori za kraj.